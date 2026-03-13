Petro durante el Consejo de Ministros en Montería. Foto: Captura de Pantalla

Resumen: El presidente Gustavo Petro ha desatado una fuerte controversia tras un mensaje en redes sociales donde, en lo que expertos califican como una abierta participación en política a pesar de su prohibición legal, arremetió contra las opciones electorales en los barrios populares de Bogotá. El mandatario generó especial indignación al utilizar la expresión "plumas y lentejuelas", interpretada como un insulto directo y despectivo hacia el candidato Juan Daniel Oviedo, reduciendo su propuesta e identidad a una supuesta superficialidad para favorecer su propia agenda de gobierno. Con este discurso de "vampiros" frente a promesas de pensiones y universidades, Petro busca intervenir directamente en la contienda, radicalizando la narrativa frente a figuras que amenazan su hegemonía en los sectores menos favorecidos.

“Lo demás son plumas”: Petro está haciendo campaña política y habría insultado a Oviedo

En un mensaje cargado de retórica social, el mandatario arremetió contra las decisiones de voto en los barrios populares, utilizando expresiones que han sido interpretadas como un ataque personal hacia el candidato Juan Daniel Oviedo y que, para muchos analistas, constituyen una clara participación en política prohibida por la ley.

¿Insulto a Oviedo? “Plumas y lentejuelas”

El fragmento que más ha generado indignación es el cierre de su mensaje, donde el presidente afirma: “Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar… Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

Esta frase ha sido leída por diversos sectores como una alusión despectiva y un posible insulto personal hacia Juan Daniel Oviedo, quien es reconocido por su estilo auténtico y su identidad. Al calificar las opciones alternativas como cosméticas o superficiales (“plumas”), Petro parece intentar descalificar la propuesta de Oviedo reduciéndola a la estética, lo que ha despertado críticas por el tono divisivo y potencialmente discriminatorio del mensaje.

Campaña desde la Casa de Nariño

Más allá de la adjetivación, el trino ha encendido las alarmas en los organismos de control. En su texto, Petro no se limita a opinar, sino que traza una línea directa de campaña al mencionar:

La defensa de la universidad pública en zonas específicas (sur y occidente de Bogotá).

La promesa de pensiones para los adultos mayores.

El llamado directo a sus “amigos y amigas de barrios populares” sobre por quién votar.

“Lo demás son plumas”: Petro está haciendo campaña política y habría insultado a Oviedo