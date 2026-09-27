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    ¡Lo dejó tirado en un colchón! Confesó haber asesinado a su compañero de tragos en Medellín

    Los dos hombres eran oriundos de Buenaventura y residía en el barrio Santo Domingo Savio de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    muerte crimen inspeccion tecnica muerto
    Foto de archivo para ilustrar la nota
    ¡Lo dejó tirado en un colchón! Confesó haber asesinado a su compañero de tragos en Medellín

    Resumen: En las últimas horas se conoció de un hecho de intolerancia con desenlace fatal en el nororiente de la ciudad, en el sector El Cubo del barrio Santo Domingo Savio, donde una riña al interior de una vivienda dejó como saldo un hombre muerto y a su agresor a disposición de la justicia tras entregarse voluntariamente.

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    Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció de un hecho de intolerancia con desenlace fatal en el nororiente de la ciudad, en el sector El Cubo del barrio Santo Domingo Savio, donde una riña al interior de una vivienda dejó como saldo un hombre muerto y a su agresor a disposición de la justicia tras entregarse voluntariamente.

    Según versiones extraoficiales, el incidente se registró alrededor de las 4:30 a.m., cuando los dos hombres se encontraban departiendo y consumiendo bebidas embriagantes y fue allí que se desató una fuerte altercación.

    Durante la riña, uno de los sujetos atacó al otro con un arma cortopunzante, propinándole una herida mortal a la altura del pecho. El occiso, un hombre de 44 años oriundo de Buenaventura, quedó tendido sin signos vitales sobre un colchón al interior de la vivienda.

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    Entrega voluntaria

    Minutos después del crimen, el presunto homicida, un hombre de 38 años de edad y también natural de Buenaventura, llegó por sus propios medios a las instalaciones de la Estación de Policía Popular para confesar el ataque y relatar lo sucedido a los uniformados.

    El ciudadano fue capturado de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su proceso de judicialización por el delito de homicidio, mientras las unidades de criminalística se desplazaron al lugar de los hechos para realizar la respectiva inspección técnica del cadáver.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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