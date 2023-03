[VIDEO] Lo dejó el novio y empezó a extorsionarle a la familia, sucedió en Medellín

in

La Policía Metropolitana reportó en las últimas horas la captura de un hombre en Medellín por el delito de extorsión.

De acuerdo con la información oficial, el hombre amenazada e intimidada a una mujer de 56 años de edad, hermana de su expareja sentimental quien decidió terminar la relación el año pasado y se fue a vivir a Estados Unidos.

«En dicho país, su ex pareja le reclamaba los regalos a los que lo tenía acostumbrado, cuando él le dijo que no volvería a enviarle nada, tomo la decisión de amenazar a su hermana, que vive en Colombia, y exigirle dinero para no lastimarla», precisó la Policía.

La familia decidió denunciar y el Gaula actuó. Capturaron en flagrancia al hombre de 29 años de edad por el delito de extorsión en la comuna 8, Villa Hermosa.

