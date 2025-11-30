Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Lo dejaron en media calle! Sicarios le dispararon en Aures

Minuto30.com .- Un violento sicariato se registró en Medellín la tarde de este domingo 30 de noviembre, en el barrio Aures, ubicado en el noroccidente de la ciudad.

El homicidio fue perpetrado aproximadamente a las 5:20 de la tarde. Un hombre fue atacado a tiros en plena calle. La Policía Nacional, alertada por la comunidad, acudió al lugar y confirmó el fallecimiento.

Según la información preliminar, los presuntos asesinos se movilizaban en una motocicleta negra de alto cilindraje, logrando huir rápidamente del sector tras cometer el crimen.

Las autoridades han iniciado la investigación para identificar a la víctima, establecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los sicarios.

