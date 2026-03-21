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    ¡Lo cogió la luz! Murió electrocutado con cables de energía, en Andalucía la Francia

    Tras la potente descarga, la comunidad reaccionó de inmediato intentando auxiliar al hombre

    Publicado por: SoloDuque

    Policía de Bogotá investiga un atentado sicarial que dejó a un hombre herido
    Foto: Archivo
    ¡Lo cogió la luz! Murió electrocutado con cables de energía, en Andalucía la Francia

    Resumen: Tras la potente descarga, la comunidad reaccionó de inmediato intentando auxiliar al hombre; sin embargo llegó sin signos vitales al centro hospitalario.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un fatídico accidente tiñó de luto el mediodía de este sábado en el nororiente de Medellín. Poco antes de la 1:00 p.m., un hombre perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el barrio Andalucía La Francia.

    Los hechos ocurrieron exactamente en la Carrera 49 con Calle 110, donde, según versiones preliminares, la víctima habría tenido contacto accidental con cables de alta tensión.

    Traslado sin éxito

    Tras la potente descarga, la comunidad reaccionó de inmediato intentando auxiliar al hombre, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a la rapidez de la reacción ciudadana, el reporte médico confirmó que el paciente ingresó sin signos vitales.

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    Autoridades acudieron al lugar y así determinar tanto las causas del accidente como evitar que haya una nueva tragedia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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