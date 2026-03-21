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Resumen: Tras la potente descarga, la comunidad reaccionó de inmediato intentando auxiliar al hombre; sin embargo llegó sin signos vitales al centro hospitalario.

¡Lo cogió la luz! Murió electrocutado con cables de energía, en Andalucía la Francia

Minuto30.com .- Un fatídico accidente tiñó de luto el mediodía de este sábado en el nororiente de Medellín. Poco antes de la 1:00 p.m., un hombre perdió la vida tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el barrio Andalucía La Francia.

Los hechos ocurrieron exactamente en la Carrera 49 con Calle 110, donde, según versiones preliminares, la víctima habría tenido contacto accidental con cables de alta tensión.

Traslado sin éxito

Tras la potente descarga, la comunidad reaccionó de inmediato intentando auxiliar al hombre, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano. Sin embargo, pese a la rapidez de la reacción ciudadana, el reporte médico confirmó que el paciente ingresó sin signos vitales.

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Autoridades acudieron al lugar y así determinar tanto las causas del accidente como evitar que haya una nueva tragedia.