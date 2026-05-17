Resumen: Si bien la víctima frecuentaba constantemente el lugar donde fue asesinado, las autoridades confirmaron que su lugar de residencia habitual era el corregimiento de San Antonio de Prado (jurisdicción de Medellín ).

Lo cogieron «de quieto» en un callejón sin salida: mataron a «el gordo» en Itagüí

Minuto30.com .- La madrugada de este sábado 16 de mayo estuvo marcada por un nuevo hecho de sangre en el sur del Valle de Aburrá. Las autoridades del municipio de Itagüí investigan el homicidio de un hombre de 25 años, ultimado a bala en un solitario sector del municipio. Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el crimen.

El ataque en la madrugada

De acuerdo con vecinos del lugar, el crimen se perpetró alrededor de la 1:50 a. m. en la Carrera 67 con Calle 36, al interior de un callejón sin salida ubicado en el barrio 19 de Abril.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en medio de la noche. Sin embargo, debido a la hora y a la soledad del callejón, los habitantes manifestaron no haber visto a los agresores huir del lugar.

Al llegar la patrulla, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, quien presentaba dos heridas por impacto de bala: una a la altura del pecho y otra en uno de sus brazos; adem¿as se conoció que vestía buzo color negro, jean azul y tenis negros.

Antecedentes y posible ajuste de cuentas

La víctima fue identificada preliminarmente con el alias de ‘El Gordo’, de 25 años de edad. Durante las primeras indagaciones en la escena del crimen, surgieron versiones extraoficiales que apuntan a que el joven tenía un pasado judicial reciente.

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Se logró establecer que ‘El Gordo’ había salido de un centro carcelario en agosto de 2025, luego de purgar una condena de cuatro (4) años de prisión por delitos relacionados con el microtráfico. Ante este panorama, no descartan que el móvil del homicidio obedezca a un posible ajuste de cuentas derivado de rentas ilícitas, aunque aun es materia de investigación.

Sus últimos movimientos

Si bien la víctima frecuentaba constantemente el lugar donde fue asesinado, las autoridades confirmaron que su lugar de residencia habitual era el corregimiento de San Antonio de Prado (jurisdicción de Medellín).

Adicionalmente, testigos del sector indicaron que el joven había sido visto merodeando en las inmediaciones del barrio 19 de Abril desde las 2:00 de la tarde del día anterior al crimen. Por ahora, los móviles exactos y la identidad de los autores no se han esclarecido.