Lo bajaron del carro: Hombre es asesinado en la carretera que lleva a Andes

Resumen: El homicidio número 62 en lo que va del 2025
Minuto30.com .- Un hombre, cuya identidad aún es desconocida, fue asesinado con arma de fuego en el municipio de Andes, Antioquia, en un hecho que se configura como el homicidio número 62 en lo que va del 2025 en la localidad.
Según los reportes preliminares, la víctima presuntamente se movilizaba en un vehículo de transporte público cuando fue obligada a descender por sujetos armados. Una vez en la vía, recibió varios impactos de bala.
Las autoridades de Andes ya se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.
Aquí más Notiias de Antioquia