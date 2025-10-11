Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Lo atraparon por el buzo! Habría matado a tiros a un hombre en Blanquizal y la Policía lo capturó por sospechoso

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de violencia se registró en el barrio Blanquizal de Medellín, donde un hombre de 48 años, oriundo del nordeste antioqueño, fue asesinado con arma de fuego. El crimen ocurrió poco después de las 10 de la mañana de este 10 de octubre.

Las autoridades fueron alertadas sobre un sujeto que estaba tendido en el piso y siendo agredido por una persona que portaba un buzo de color café.

En la calle 62 con carrera 93 se halló a la víctima ya sin vida y con heridas de bala; a unos 20 metros se encontraba un sujeto que se estaba quitando un buzo de color café, coincidiendo con la descripción suministrada por la comunidad.

Si bien el arma de fuego no fue encontrada, la Policía procedió a la captura del presunto sospechoso.

Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer los móviles del crimen y determinar la plena responsabilidad del capturado.

