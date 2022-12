Un dramático video le da la vuelta al mundo, la autora es Florencia Mansilla. Durante poco más dos minutos, exaltada, pero sin asomo de arrepentimiento, contó que decidió poner fin al maltrato y el miedo del que venía siendo víctima, «lo apuñalé», dijo sin temor.

En su relato, Mansilla señaló que “el me amenazaba, decía que me iba a romper el c**o. Decía que yo era de él y que él era mi dueño”, conducta que habría venido siendo repetitiva desde hace un buen tiempo atrás. “Le dije que lo iba a ver, vine a su casa, le dije lo mal que me sentía todo el tiempo, traté de ser sincera y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila”, explica en el video.

Posteriormente relata que la situación se fue tornando violenta, discutieron y “lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo, no me dejaba hacer algo limpio” relata al tiempo que entre confusiones dice que no quería que el hombre sufriera: “que no sufra, que no sufra, bueno que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida”.

La mujer, quien manifestó que ella misma llamó la Policía, se identificó y relató donde estaba remata señalando que “solo quería que se asustara tanto de mí, que sepa que no se podía meter conmigo nunca”, el fallecido fue Alexis Baciocchi.

¿Qué pasó después?

Algunas personas contaron que el hombre había sido profesor de colegio de la mujer 14 años atrás y que desde esa época, Mansilla había soportado las persecuciones y acosos.

Las autoridades de Argentina analizan los teléfonos móviles de ambos, cruzando la información para procurar confirmar o descartar la historia relatada.

Luego del asesinato del señor Alexis, Mansilla quedó a disposición de las autoridades y está siendo tratada en un centro psiquiátrico por la gravedad de la confesión revelada.

