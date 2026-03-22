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    Lo apuñalaron a las afueras de un local en El Popular: El presunto asesino lo habría estado buscando

    Al parecer hay un capturado, que estaría relacionado con el presunto asesino

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Tragedia escolar! Un estudiante de 15 años murió tras brutal riña frente a su colegio en Bogotá
    Foto de archivo.
    Lo apuñalaron a las afueras de un local en El Popular: El presunto asesino lo habría estado buscando

    Resumen: el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro hospitalario del norte de la ciudad. Pese al esfuerzo de los galenos, se confirmó su fallecimiento. Familiares del hoy occiso protagonizaron escenas de profundo dolor

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que parecía una tranquila madrugada dominical, terminó en tragedia en el barrio Popular, nororiente de Medellín. Un hombre de 33 años perdió la vida tras verse involucrado en una violenta riña que se registró poco antes de las 6:00 a. m. de este domingo.

    Según versiones preliminares, la víctima se encontraba sentada a las afueras de un establecimiento comercial que presta servicio las 24 horas. Testigos aseguran que, de un momento a otro, llegaron varios individuos que, al parecer, lo estaban buscando con anterioridad.

    Lugar de la riña. Foto: Cortesía

    En el lugar se desató una fuerte confrontación que pasó de las palabras a las agresiones físicas. Durante la gresca, el hombre de 33 años recibió heridas de gravedad, propinadas con arma blanca y que lo dejaron tendido en el sitio.

    Minutos después del ataque, el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro hospitalario del norte de la ciudad. Pese al esfuerzo de los galenos, se confirmó su fallecimiento poco después de ingresar debido a la severidad de las lesiones.

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    Familiares del hoy occiso protagonizaron escenas de profundo dolor.

    Busca al responsable

    Algunas fuentes señalan que las autoridades lograron la detención de un hombre que estaría directamente relacionado con la riña.

    Además se encuentran en la búsqueda del presunto autor material del homicidio quien habría logrado huir del lugar antes del arribo de las patrullas del cuadrante.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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