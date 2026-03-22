Resumen: el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro hospitalario del norte de la ciudad. Pese al esfuerzo de los galenos, se confirmó su fallecimiento. Familiares del hoy occiso protagonizaron escenas de profundo dolor

Lo apuñalaron a las afueras de un local en El Popular: El presunto asesino lo habría estado buscando

Minuto30.com .- Lo que parecía una tranquila madrugada dominical, terminó en tragedia en el barrio Popular, nororiente de Medellín. Un hombre de 33 años perdió la vida tras verse involucrado en una violenta riña que se registró poco antes de las 6:00 a. m. de este domingo.

Según versiones preliminares, la víctima se encontraba sentada a las afueras de un establecimiento comercial que presta servicio las 24 horas. Testigos aseguran que, de un momento a otro, llegaron varios individuos que, al parecer, lo estaban buscando con anterioridad.

En el lugar se desató una fuerte confrontación que pasó de las palabras a las agresiones físicas. Durante la gresca, el hombre de 33 años recibió heridas de gravedad, propinadas con arma blanca y que lo dejaron tendido en el sitio.

Minutos después del ataque, el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro hospitalario del norte de la ciudad. Pese al esfuerzo de los galenos, se confirmó su fallecimiento poco después de ingresar debido a la severidad de las lesiones.

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Familiares del hoy occiso protagonizaron escenas de profundo dolor.

Busca al responsable

Algunas fuentes señalan que las autoridades lograron la detención de un hombre que estaría directamente relacionado con la riña.

Además se encuentran en la búsqueda del presunto autor material del homicidio quien habría logrado huir del lugar antes del arribo de las patrullas del cuadrante.