Fuertes lluvias se registran en el Valle de Aburrá la noche de este sábado 25 de julio

Resumen: Actualmente, las autoridades y los organismos de gestión del riesgo centran su atención en las áreas donde el agua cae con mayor severidad

Lluvias nocturnas se extienden por todo el Valle de Aburrá, según SIATA

Minuto30.com .- Lo que comenzó como precipitaciones leves en el norte del área metropolitana rápidamente evolucionó hasta cubrir la totalidad de los municipios del Valle de Aburrá. Las autoridades climáticas mantienen el monitoreo constante ante la intensidad de las lluvias en zonas específicas.

La noche en la subregión antioqueña ha estado marcada por un sistema de precipitaciones que fue ganando fuerza con el paso de las horas. De acuerdo con los reportes emitidos en tiempo real por el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), las lluvias habrían iniciado su recorrido en el extremo norte y oriente, para luego generalizarse sobre todo el territorio.

La red pluviométrica de la entidad permitió trazar la rápida evolución de este evento meteorológico, alertando a la ciudadanía sobre las condiciones de las vías y los caudales.

Así ha sido la evolución de las lluvias

El monitoreo constante del SIATA evidenció cómo el fenómeno climático se fue intensificando y desplazando a lo largo de la noche:

Inicio en el norte: Hacia las 9:30 p.m., se registraron las primeras precipitaciones de carácter leve (inferiores a 1 mm) en los municipios de Girardota y Copacabana, así como en los límites con Bello y el oriente de Medellín.

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Aumento de intensidad: Minutos más tarde, el sistema tomó fuerza, extendiéndose hacia algunos sectores de Barbosa y consolidándose en el oriente de Medellín, alcanzando acumulados de hasta 2 mm en un lapso de cinco minutos.

Cobertura total: Sobre las 10:20 p.m., el SIATA confirmó que las lluvias ya cobijaban a todos los municipios del Valle de Aburrá.

Zonas de mayor atención

Actualmente, las autoridades y los organismos de gestión del riesgo centran su atención en las áreas donde el agua cae con mayor severidad. Según el último reporte, los mayores acumulados se estarían presentando en el municipio de La Estrella, así como en el centro y suroriente de Medellín (2 mm en los últimos 5 minutos).

Se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución debido a que el asfalto mojado y la poca visibilidad podrían incrementar el riesgo de incidentes de tránsito en las principales vías de la ciudad.