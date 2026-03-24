Resumen: Reporte de lluvias en Medellín, Copacabana, Envigado y Caldas hoy 24 de marzo. Se registran precipitaciones de alta y moderada intensidad en el Valle de Aburrá.

¡Saque el paraguas que esto sigue! Reportan fuertes precipitaciones en Medellín, Envigado y Caldas

La tarde de este martes 24 de marzo ha estado marcada por un cambio drástico en las condiciones atmosféricas del Valle de Aburrá, generando alertas por precipitaciones de variada intensidad que afectan la movilidad y las actividades al aire libre.

Según el reporte del sistema de monitoreo, los eventos más críticos se registraron sobre las 2:00 p.m., cuando núcleos de alta intensidad descargaron con fuerza en el sur del municipio de Copacabana y en todo el nororiente de Medellín.

Pasada la media hora del inicio del fenómeno, el panorama meteorológico se transformó en lluvias de moderada intensidad que cubrieron gran parte del territorio metropolitano. Para las 2:32 p.m., el Sistema de Alerta Temprana confirmó que el agua persistía con fuerza en Medellín, Envigado y Caldas, mientras que en Bello y nuevamente en Copacabana las precipitaciones se mantenían, aunque con una carga más baja.

Los expertos en el clima prevén que estas condiciones de humedad se prolonguen, por lo menos, durante la próxima media hora, lo que podría generar encharcamientos en las principales vías y un descenso notable en la temperatura de la región.

Las autoridades de gestión del riesgo han solicitado a los ciudadanos, especialmente a los conductores y motociclistas, transitar con extrema precaución debido a que el pavimento mojado aumenta el riesgo de incidentes viales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

#SIATAnoticias | (14:32)🌧️Continúan las lluvias de moderada intensidad en el Distrito de Medellín, Envigado y Caldas, y de baja intensidad en Bello y Copacabana. Se espera que persistan durante los próximos 30 minutos. pic.twitter.com/3dD9CBd5IK — siatamedellin (@siatamedellin) March 24, 2026

Más noticias de Medellín