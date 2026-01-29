Puntos de los sectores de Monterrey y El Poblado/ Foto de X @sttmed.

Resumen: Las lluvias causaron inundaciones y cierres viales en Medellín este 29 de enero. Autoridades recomiendan precaución ante nuevos aguaceros previstos por el SIATA.

Lluvias colapsan vías en Medellín: inundaciones, cierres y alerta por más aguaceros este jueves

Las fuertes lluvias registradas durante el pasado miércoles y madrugada de este jueves 29 de enero generaron inundaciones, cierres viales y afectaciones a la movilidad en varios sectores de Medellín, especialmente en el sur de la ciudad.

¿Cómo está la movilidad en la mañana de este jueves?

Uno de los puntos más críticos se presentó en la vía de servicio de la avenida Regional con calle 14, donde se reportó acumulación de agua que obligó a las autoridades a emitir alertas para los conductores.

Desde la Secretaría de Movilidad, se recomendó transitar con extrema precaución o utilizar rutas alternas para evitar congestiones y posibles accidentes.

De acuerdo con los reportes oficiales, sectores como Monterrey y, en general, la comuna El Poblado también presentaron afectaciones en la circulación vehicular debido a material arrastrado por las lluvias. En estas zonas, agentes de tránsito hicieron presencia para regular el flujo vehicular y brindar acompañamiento a los ciudadanos.

Las autoridades confirmaron el cierre de la salida oriental, desde el puente y la glorieta de Monterrey hacia el sector de Patio Bonito, por presencia de lodo y escombros en la vía.

Asimismo, se reportó el cierre temporal de la carrera 10 con calle 16A Sur, a la altura del colegio Euskadi, mientras se adelantaban labores de limpieza.

En medio de estas emergencias, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) entregó el pronóstico climático para el cierre de la semana. Según el reporte, este jueves se presenta como un día mayormente seco.

Sin embargo, el panorama cambiará el viernes 30 de enero, cuando se prevé el retorno de las lluvias durante la tarde y la noche en todo el Valle de Aburrá, desde Barbosa hasta Caldas. El SIATA advirtió que, pese a las mañanas soleadas, la inestabilidad climática podría generar aguaceros de alta intensidad en cortos periodos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales, planear sus desplazamientos con anticipación y estar atentos al comportamiento de quebradas y zonas propensas a inundaciones.

⚠️ Se presenta movilidad reducida en la Cl. 50 (Colombia) con Cr. 52, por siniestro vial. Recomendamos transitar con precaución. pic.twitter.com/6hBcJFXRiK — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@sttmed) January 29, 2026

