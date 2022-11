[VIDEO] Fuertes lluvias provocaron inundaciones en El Santuario

in

A esta hora se registran afectaciones por altas precipitaciones en el municipio de Santuario.

Según reportes, se desbordaron los afluentes de las quebradas El Nogal y Bodegas; además se registra inundación en la Autopista Medellín – Bogotá, entre los municipios de Marinilla y El Santuario.

En este momento las autoridades se encuentran realizando evaluaciones de riesgos y daños por las precipitaciones que se registran, solicitan a los conductores transitar con precaución.

Recomendaciones del Dagran para evitar desastres:

• Si llueve durante paseos a ríos o quebradas y observa algún cambio en el cauce o sonidos fuertes, lo mejor es que se aleje ya que se puede presentar una creciente súbita por incremento de las lluvias.

• Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.

• Durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos.

• Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presenten tormentas eléctricas.

• No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.

• No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.

