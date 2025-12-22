¡Lluvia de peluches! Las más impresionante y bella campaña de navidad, un éxito que se puede copiar

La afición del Real Betis ha vuelto a protagonizar una de las imágenes más bellas y conmovedoras del fútbol mundial.

Durante el descanso del partido de LaLiga frente al Getafe CF, miles de hinchas béticos cumplieron con su tradicional “Lluvia de peluches”, transformando las gradas en un estallido de color y generosidad.

Esta iniciativa, que se ha convertido en un emblema de la Navidad en España, demuestra que la pasión por el deporte puede ser el motor perfecto para campañas sociales de alto impacto.

En esta edición, la respuesta del público fue histórica. Se contabilizaron un total de 25.092 peluches lanzados al césped de La Cartuja, lo que supone la cifra más alta registrada desde que la Fundación Real Betis puso en marcha esta tradición en 2018.

A pesar de que el equipo no jugaba en su estadio habitual debido a las obras de reforma, los más de 54.000 asistentes no fallaron a la cita, superando todas las expectativas y consolidando este evento como un éxito rotundo que sirve de ejemplo para otros clubes del mundo.

El objetivo fundamental de esta campaña es garantizar que ningún niño se quede sin regalo durante estas festividades.

Los juguetes recolectados están destinados a menores en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos.

La distribución, coordinada por la Fundación del club, llegará a diversas organizaciones y entidades sociales, incluyendo proyectos internacionales de gran calado como el Orfanato de Malabo en Guinea Ecuatorial, una causa apoyada activamente por el exjugador verdiblanco Benjamín Zarandona.

Tras la masiva recolección en el campo, el Real Betis y su Fundación han comenzado hoy mismo las labores de entrega para que los peluches lleguen a tiempo a sus nuevos hogares.

Esta iniciativa no solo resalta los valores de la afición bética, sino que reafirma cómo una idea creativa y solidaria puede convertirse en una tradición imparable.

Es, sin duda, la campaña navideña más impresionante del fútbol actual, un modelo de éxito que merece ser replicado en cada rincón del planeta.

A magical tradition that we brought to our new stadium. This is how the teddy bear throw lit up La Cartuja in the final match of the year!

