La lluvia le empató al Medellín

Culminada la sexta fecha de la Liga Betplay para el “Rey de corazones” con empate a un tanto frente a la Equidad Seguros, inmediatamente tuitieé, lo que se indica en el titular de la presente columna.

Rayos y centellas cayeron a mi red social entre las que destaco la del poderoso seguidor Ramón Elejalde quien con el respeto y la diferencia que siempre lo caracteriza y de quien entiende que, si bien se pueden tener otros puntos de vista, prima la consideración y el buen trato por lo cual me escribió, ¿“Mauricio y para Equidad no existió lluvia?”

Otros por el contrario me acusaron de no haber visto el partido puesto que indican que el Medellín jugó un partido desastroso con cancha seca y mojada. Incluso alguno me inculpó de ser un `Davidnista` y algún otro atribuyó a David González de haber sido un medio arquero, un técnico que no tiene idea en su puesto y sin conocimiento para saber parar al equipo.

En un país donde todos se creen técnicos, conocedores de fútbol como nadie y expertos en tácticas, estrategias y demás aspectos que los llevan a emitir una opinión, presento mi posición como siempre lo hago y no es otra que la de precisar como hincha, un sentir después de ver cada partido del Deportivo Independiente Medellín.

Tampoco quiero entrar en el campo de la discusión, en el desgaste que se da cuando una persona a oídos sordos presenta su argumento y llega al maltrato, irrespeto o situaciones que me llevan a reafirmar la famosa frase de Mark Twain. “Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia”.

Retomando lo visto especialmente en el primer tiempo del encuentro frente a los aseguradores, encuentro aspectos positivos que veo en este Medellín de David González y es precisamente esa búsqueda de sociedades que se están generando y más con Miguel Ángel Monsalve que darán para el bien del equipo, resultados positivos.

Un Andrés Ricaurte que en esta era del “Rockero” se viene mostrando como aquel jugador que por su visión de juego, ubicación en la cancha y panorama de la misma, saca el equipo desde atrás con el apoyo del siempre aguerrido Adrián Arregui.

El canterano Monsalve que ha sido aprovechado y potenciado por su técnico, el mismo que estoy seguro le va a dar muchas alegrías a la poderosa hinchada y que lejos será el mejor jugador en esta era de David González.

El Medellín se va a las duchas con el marcador a su favor y si bien no era el mejor tiempo o partido como para decir que íbamos a golear a los dirigidos por Alexis García, tampoco se tenía la preocupación de que las cosas estaban tan mal como para perder o empatar.

La llegada de la lluvia para el Medellín y más con su intensidad, es otro cantar para el equipo. Ya el balón no corre, se pierde la idea de juego inicial o pretendida por González y se lleva a jugar a lo que permitiera la cancha.

Es verdad, para Equidad también existió la lluvia pero los jugadores de este equipo, acostumbrados a cortar juego, perder tiempo y a no dar un buen espectáculo, encontraron gracias a la misma, el campo ideal para sacarle provecho y en un error defensivo e inaudito de un jugador del Medellín que mide 1.95 metros como lo es Jorge Segura, nos empatan el partido.

No, no soy `Davinista`, ni vocero o defensor suyo, tan solo la ‘Oveja Roja de mi familia’ que vio como el clima cambió absolutamente todo lo que podía haber sido este partido y el mismo que cree que los proyectos deportivos deben ser duraderos en el tiempo y para ello el “Equipo del Pueblo” le deben apuntar.