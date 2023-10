Llull: «Cometeríamos un error si queremos encontrar otro Doncic»

in

Madrid, 10 oct (EFE).- Sergio Llull, jugador del Real Madrid de baloncesto, consideró que se cometería un error si en la cantera se trata de encontrar a otro Luka Doncic, al que se enfrentará en un amistoso contra Dallas mavericks y con el que mantiene una gran amistad de su paso por el club blanco.

"Cometeríamos un error si queremos encontrar otro Doncic. Todos los jóvenes tienen que hacer su camino, mejorar, crecer como jugadores y llegar a su propio nivel", indicó en la rueda de prensa previa al partido.

"No podemos querer que sean como Luka porque eso pasa una vez de un millón. Tanto en el Real Madrid como en la selección las categorías de formación gozan de muy buena salud, los resultados lo demuestran. Los que han debutado este año con el primer equipo han mostrado muy buen nivel", añadió.

Llull dedicó palabras elogiosas a la estrella eslovena con el que compartió vestuario.

"En los entrenamientos siempre hacía cosas especiales, veías que su cabeza iba más rápido que la del resto. Siempre recordaré sus primeros puntos con nosotros, un triple contra el Unicaja. Lo metió y bajó sonriendo a defender tan tranquilo. Fue decir, es lo que hago y lo voy a seguir haciendo", dijo en rueda de prensa.

"Fuera del campo es un fenómeno y dentro me quedaría con la Final Four de Belgrado. Conseguimos el título siendo Doncic el MVP. Siendo tan joven dominar una competición tan difícil como la Euroliga y esa Final Four… es de admirar. No creo que esté si algún día vuelve. Le queda todo el tiempo que quiera en la NBA y sabe que si algún día quiere volver tendrá abiertas las puertas del Real Madrid, seguro", manifestó a la hora de hacer balance de su experiencia junto a él.

Asimismo se refirió a unas declaraciones previas de Doncic en las que este aseguró que se llevaría de vuelta a Estados Unidos al propio Llull y a su compañero Rudy Fernández: "Es un orgullo muy grande que diga eso. Le conocemos desde hace muchos años y una de las claves para que llegue donde ha llegado es su humildad. Ha crecido físicamente y en su baloncesto, pero no ha cambiado su personalidad. Eso le hace más especial".

"Con Luka los dos tenemos una gran amistad, le hemos visto crecer, nos alegramos de sus triunfos y sus partidazos igual que él se alegra por nosotros. Seguimos en contacto y nos escribimos bastante", afirmó el base balear.

Además analizó el choque ante Dallas: "Estamos muy contentos. Luka se crió con nosotros en el Real Madrid y ahora es toda una estrella mundial. Seguro que va a ser un partido muy especial. Es un honor recibir a los Mavericks y vamos a intentar que público se lo pase bien, que la gente que ha hecho el esfuerzo por pagar una entrada venga y pase un buen rato de baloncesto. Intentaremos competir como hacemos siempre".

Por: EFE