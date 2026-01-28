Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Llovió en 50 minutos el 117% de lo esperado para todo enero en Medellín: SIATA

Minuto30.com .- Un evento meteorológico de proporciones históricas sacudió el suroriente de Medellín este miércoles 28 de enero. Según el reporte oficial del SIATA (Sistema de Alerta Temprana del Área Metropolitana), en un lapso de apenas 45 a 50 minutos, la ladera suroriental registró acumulados de lluvia de hasta 87mm.

Para ponerlo en perspectiva: llovió un 17% más de lo que históricamente cae en todo el mes de enero, concentrado en menos de una hora.

Emergencia en El Poblado: El “efecto tapón” de la quebrada La Presidenta

Aunque el Río Medellín se mantuvo en nivel amarillo y no se desbordó, su alto caudal generó una situación crítica en sus afluentes. El nivel del río impidió que la quebrada La Presidenta evacuara sus aguas normalmente hacia el cauce principal, creando un “efecto tapón”.

Esto obligó al agua a buscar salidas alternativas, provocando inundaciones en sótanos, parqueaderos y vías principales del sector de El Poblado y la Avenida Las Vegas.

Los puntos críticos del aguacero

SIATA identificó tres puntos donde la intensidad de la lluvia alcanzó niveles récord para la temporada seca:

Colegio Latino (Av. Las Palmas): Registró el máximo acumulado con el 117% de la media mensual.

I.E. Inem José Félix de Restrepo: Zona de El Poblado con saturación crítica.

La Palmera (Barrio Los Naranjos): Punto de monitoreo con altos registros de precipitación.

Balance de daños y alertas: Rayos y vientos huracanados

El evento no solo fue agua. La fuerza de la naturaleza se sintió con ráfagas de viento y una intensa actividad eléctrica que obligó a activar los protocolos de gestión del riesgo.

* Descargas eléctricas: Se contabilizaron 89 rayos, la gran mayoría sobre el Distrito de Medellín.

* Vientos extremos: Las estaciones reportaron ráfagas de hasta 63 km/h, lo que provocó la caída de árboles y vallas.

* Alertas Rojas: Tres quebradas en El Poblado alcanzaron el nivel de riesgo rojo, mientras que otras ocho se mantuvieron en naranja.

* Comunidad alerta: Se realizaron 3 interacciones con los Sistemas de Alerta Temprana Comunitario (SATC) para evacuar o asegurar zonas vulnerables.

Desde el Área Metropolitana y el proyecto SIATA, se mantiene el monitoreo constante. Dado que los suelos en las laderas orientales han quedado saturados, se recomienda a los residentes de edificios y unidades residenciales:

Revisar drenajes: Asegurar que las rejillas de sótanos y parqueaderos estén libres de basura.

Evitar zonas deprimidas: No intentar cruzar pasos a desnivel si el nivel del agua empieza a subir.

Reportar emergencias: Cualquier novedad debe ser comunicada de inmediato a la línea 123.

El clima en Medellín sigue siendo impredecible en este inicio de 2026. Aunque estamos en temporada de “verano”, estos eventos extremos demuestran que la ciudad debe estar siempre en alerta.