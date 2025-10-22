Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: SIATA ha emitido un nuevo reporte sobre la actividad pluviométrica en la región, advirtiendo sobre la presencia de lluvias de alta intensidad en varios municipios

¡Lleve paraguas! SIATA reporta intensas lluvias en varios municipios del Valle de Aburrá

Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) ha emitido un nuevo reporte sobre la actividad pluviométrica en la región, advirtiendo sobre la presencia de lluvias de alta intensidad en varios municipios. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante la posibilidad de crecientes súbitas y deslizamientos.

Focos de Alta Intensidad:

Según el reporte emitido a las 14:00 horas, las lluvias más fuertes se concentran en el sur y norte del Valle de Aburrá, afectando directamente a:

Caldas

Envigado

La Estrella

Girardota

El occidente de Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lluvias Moderadas y Bajas:

El resto del área metropolitana también registra precipitaciones, aunque con menor intensidad:

Bello presenta lluvias de intensidad moderada.

El oriente de Medellín y Copacabana reportan lluvias de baja intensidad.

Si estás ubicado en uno de estos sectores mencionados, debes estar atento a los niveles de las quebradas y a evitar transitar por zonas inundadas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante cualquier emergencia.

Aquí más Noticias de Medellín