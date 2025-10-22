¡Lleve paraguas! SIATA reporta intensas lluvias en varios municipios del Valle de Aburrá

Resumen: SIATA ha emitido un nuevo reporte sobre la actividad pluviométrica en la región, advirtiendo sobre la presencia de lluvias de alta intensidad en varios municipios
Minuto30.com .- El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) ha emitido un nuevo reporte sobre la actividad pluviométrica en la región, advirtiendo sobre la presencia de lluvias de alta intensidad en varios municipios. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante la posibilidad de crecientes súbitas y deslizamientos.
Focos de Alta Intensidad:
Según el reporte emitido a las 14:00 horas, las lluvias más fuertes se concentran en el sur y norte del Valle de Aburrá, afectando directamente a:
Caldas
La Estrella
El occidente de Medellín
Lluvias Moderadas y Bajas:
El resto del área metropolitana también registra precipitaciones, aunque con menor intensidad:
Bello presenta lluvias de intensidad moderada.
El oriente de Medellín y Copacabana reportan lluvias de baja intensidad.
Si estás ubicado en uno de estos sectores mencionados, debes estar atento a los niveles de las quebradas y a evitar transitar por zonas inundadas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante cualquier emergencia.
