Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Llevaban 15 días sin verla! «Gringa» fue encontrada muerta en su casa en Envigado

    Los vecinos notaron, además de un fuerte hedor que emanaba del lugar, la ausencia de la mujer; lo que preocupó a quienes la conocían

    Publicado por: SoloDuque

    gringa muerta en envigado
    ¡Llevaban 15 días sin verla! «Gringa» fue encontrada muerta en su casa en Envigado

    Resumen: Las autoridades competentes realizaron la Inspección Técnica a cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El mediodía de este sábado 16 de mayo se vio interrumpido por un lamentable y extraño hallazgo en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá. Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad estadounidense al interior de su lugar de residencia, en un caso que ya es materia de investigación.

    El descubrimiento se dio gracias a la alerta de la comunidad, que notó la prolongada y extraña ausencia de su vecina.

    Los hechos se registraron en el tradicional barrio La Magnolia. Se conoció que varios vecinos se comunicaron con la línea de emergencias tras percibir un fuerte olor que emanaba de la vivienda de la mujer, a quien no veían desde hacía aproximadamente 15 días.

    Al llegar al sitio, la patrulla de la Policía confirmó la situación. Dado que la mujer vivía sola y nadie respondía a los llamados, los uniformados solicitaron el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos de Envigado para realizar una apertura forzada de la puerta principal y poder ingresar al domicilio.

    Detalles del hallazgo y perfil de la víctima

    Una vez los equipos de emergencia lograron acceder a la residencia, se encontraron con la lamentable escena. La mujer estaba recostada en su cama, sin signos vitales y en un avanzado estado de descomposición.

    Se conoció la identidad de la norteamericana:

    Nombre: Nancy Ryan Bean.

    Edad: 79 años.

    Nacionalidad: Estadounidense (Norteamericana).

    Condición: Vivía sola en la propiedad.

    Las autoridades competentes realizaron la Inspección Técnica a cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

    Serán los peritos forenses quienes determinen las causas exactas del deceso de la ciudadana norteamericana, para esclarecer si se trató de una muerte natural u otros factores.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.