Resumen: Las autoridades competentes realizaron la Inspección Técnica a cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

¡Llevaban 15 días sin verla! «Gringa» fue encontrada muerta en su casa en Envigado

Minuto30.com .- El mediodía de este sábado 16 de mayo se vio interrumpido por un lamentable y extraño hallazgo en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá. Encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de nacionalidad estadounidense al interior de su lugar de residencia, en un caso que ya es materia de investigación.

El descubrimiento se dio gracias a la alerta de la comunidad, que notó la prolongada y extraña ausencia de su vecina.

Los hechos se registraron en el tradicional barrio La Magnolia. Se conoció que varios vecinos se comunicaron con la línea de emergencias tras percibir un fuerte olor que emanaba de la vivienda de la mujer, a quien no veían desde hacía aproximadamente 15 días.

Al llegar al sitio, la patrulla de la Policía confirmó la situación. Dado que la mujer vivía sola y nadie respondía a los llamados, los uniformados solicitaron el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos de Envigado para realizar una apertura forzada de la puerta principal y poder ingresar al domicilio.

Detalles del hallazgo y perfil de la víctima

Una vez los equipos de emergencia lograron acceder a la residencia, se encontraron con la lamentable escena. La mujer estaba recostada en su cama, sin signos vitales y en un avanzado estado de descomposición.

Se conoció la identidad de la norteamericana:

Nombre: Nancy Ryan Bean.

Edad: 79 años.

Nacionalidad: Estadounidense (Norteamericana).

Condición: Vivía sola en la propiedad.

Las autoridades competentes realizaron la Inspección Técnica a cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal.

Serán los peritos forenses quienes determinen las causas exactas del deceso de la ciudadana norteamericana, para esclarecer si se trató de una muerte natural u otros factores.