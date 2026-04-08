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Resumen: Si eres amante de la fotografía espacial o simplemente quieres un estilo "fuera de este mundo" para tu celular, esta es una oportunidad imperdible.

¡Lleva el espacio en tu celular!: La NASA lanza fondos de pantalla gratuitos de su misión lunar

Minuto30.com .- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) quiere que la magia de la exploración lunar acompañe a los usuarios en su día a día. Bajo la premisa de inspirar a la “Generación Artemis”, la agencia habilitó un enlace oficial para descargar imágenes en alta resolución que capturan la majestuosidad de nuestro satélite natural y la tecnología de punta que nos llevará de regreso a él.

¿Cómo descargarlos?

Solo debes ingresar al portal oficial de la NASA a través del enlace: go.nasa.gov/4bYzen1. Allí encontrarás diversas opciones diseñadas específicamente para adaptarse a las pantallas de los smartphones actuales.

¿Qué verás en estos fondos de pantalla?

Las imágenes no son simples ilustraciones; representan hitos reales de la misión:

Vistas de la Tierra desde la Luna: La perspectiva “Blue Marble” que nos recuerda la fragilidad de nuestro hogar.

Nave Orión y Cohete SLS: La ingeniería más potente jamás construida por el ser humano.

Superficie Lunar: Detalles en alta definición de los cráteres y el paisaje donde pronto volverán a caminar seres humanos.

Un paso más cerca de Artemis

Este lanzamiento digital coincide con los avances críticos que la NASA ha reportado en los últimos meses para la misión Artemis II, que lleva a cuatro astronautas a rodear la Luna.

Si eres amante de la fotografía espacial o simplemente quieres un estilo “fuera de este mundo” para tu celular, esta es una oportunidad imperdible.