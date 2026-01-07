Menú Últimas noticias
    ¡Lleva arnés! Buscamos a «Amatista», una husky siberiana extraviada en Castilla

    Al momento de su desaparición llevaba puesto un arnés de color rosado.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Lleva arnés! Buscamos a «Amatista», una husky siberiana extraviada en Castilla

    Resumen: Si usted la ha visto deambulando, la tiene resguardada en su casa o tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La familia de Amatista pide la ayuda urgente de la comunidad del noroccidente de Medellín para localizar a su mascota. La perrita se perdió este miércoles 7 de enero en el barrio Castilla, y sus dueños se encuentran desesperados buscándola por cada rincón del sector.

    Datos clave para identificarla

    Nombre: Amatista.

    Raza: Husky Siberiano.

    Detalle importante: Al momento de su desaparición llevaba puesto un arnés de color rosado.

    Sector: Castilla (Comuna 5 de Medellín).

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted la ha visto deambulando, la tiene resguardada en su casa o tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al:

    Whatsapp: 300 496 0770

    Se agradece a los vecinos de Castilla, Tricentenario y zonas aledañas revisar cámaras o estar atentos en parques y vías principales, ya que por su raza tienden a correr largas distancias.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


