¡Lleva arnés! Buscamos a «Amatista», una husky siberiana extraviada en Castilla

Minuto30.com .- La familia de Amatista pide la ayuda urgente de la comunidad del noroccidente de Medellín para localizar a su mascota. La perrita se perdió este miércoles 7 de enero en el barrio Castilla, y sus dueños se encuentran desesperados buscándola por cada rincón del sector.
Datos clave para identificarla
Nombre: Amatista.
Raza: Husky Siberiano.
Detalle importante: Al momento de su desaparición llevaba puesto un arnés de color rosado.
Sector: Castilla (Comuna 5 de Medellín).
¿Cómo ayudar?
Si usted la ha visto deambulando, la tiene resguardada en su casa o tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al:
Whatsapp: 300 496 0770
Se agradece a los vecinos de Castilla, Tricentenario y zonas aledañas revisar cámaras o estar atentos en parques y vías principales, ya que por su raza tienden a correr largas distancias.
