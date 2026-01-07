¡Lleva arnés! Buscamos a «Amatista», una husky siberiana extraviada en Castilla

Resumen: Si usted la ha visto deambulando, la tiene resguardada en su casa o tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato

Minuto30.com .- La familia de Amatista pide la ayuda urgente de la comunidad del noroccidente de Medellín para localizar a su mascota. La perrita se perdió este miércoles 7 de enero en el barrio Castilla, y sus dueños se encuentran desesperados buscándola por cada rincón del sector.

Datos clave para identificarla

Nombre: Amatista.

Raza: Husky Siberiano.

Detalle importante: Al momento de su desaparición llevaba puesto un arnés de color rosado.

Sector: Castilla (Comuna 5 de Medellín).

¿Cómo ayudar?

Si usted la ha visto deambulando, la tiene resguardada en su casa o tiene alguna información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato al:

Whatsapp: 300 496 0770

Se agradece a los vecinos de Castilla, Tricentenario y zonas aledañas revisar cámaras o estar atentos en parques y vías principales, ya que por su raza tienden a correr largas distancias.