Resumen: Se conocieron de 13 denuncias, en las que otros uniformados indicaron haber solicitado préstamos por sumas modestas ante Mosquera Moreno, quien presuntamente les exigía suscribir letras de cambio en blanco como respaldo, para luego llernarlas de manera fraudulenta, y adelantar procesos de embargo

Por «llenar» de manera presuntamente fraudulenta letras de cambio en blanco: a la carcel un policía de Chocó

Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar el presunto actuar ilícito del subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno y de la particular Luz Miryam Marulanda Moreno, señalados de diseñar un mecanismo fraudulento de créditos dirigido a integrantes de la Policía Nacional en Cértegui (Chocó).

En el curso de la investigación fueron asociadas 13 denuncias, en las que otros uniformados indicaron haber solicitado préstamos por sumas modestas ante Mosquera Moreno, quien presuntamente les exigía suscribir letras de cambio en blanco como respaldo. No obstante, una vez saldadas las deudas, algunos de estos títulos valores no eran restituidos y, por el contrario, habrían sido diligenciados con montos superiores a los inicialmente convenidos.

Dichas letras eran endosadas a una cooperativa sin domicilio que promovió demandas ejecutivas contra los afectados. De acuerdo con las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de esta manera se indujo en error a la administración de justicia con el fin de obtener fallos favorables y conseguir el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas.

En este entramado Marulanda Moreno figuraba como acreedora inicial en varios de los documentos utilizados para respaldar los cobros.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó imputó al subintendente y a la particular, de acuerdo con su participación individual, los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.

Por decisión de un juez de control de garantías, Mosquera Moreno recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.