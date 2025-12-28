¿Llegó tarde? Gigantesco taco en la vía a suroeste se generó por choque en la Sinifaná

Monumental trancón en la vía al suroeste por cuenta de un choque a la altura de la Sinifaná. Fotos: Cortesía/Captura de video

Minuto30.com .- La paciencia de miles de viajeros que se movilizaban en la vía que de Medellín lleva al suroeste este domingo 28 de diciembre fue puesta a prueba. Un choque en el sector de Sinifaná, a la altura de Bolombolo, generó un trancón kilométrico que mantuvo paralizada la movilidad en uno de los corredores más importantes del departamento.

El siniestro involucró a un vehículo particular y una tractomula, los cuales colisionaron en un punto estrecho de la vía, bloqueando ambos sentidos de circulación por un rato. El impacto, ocurrido en plena tarde de ete domingo, lo que generó que cientos de familias reportaran retrasos en sus trayectos.

Panorama en la vía

Testigos en la zona informaron que la fila de vehículos era larga, y la velocidad de desplazamiento era ninguna. Muchos ciudadanos, que esperaban llegar temprano a sus hogares tras el descanso navideño, han tenido que apagar sus motores a la espera de que las autoridades de tránsito y las grúas de la concesión lograran retirar los vehículos involucrados.

Detalles del reporte:

Ubicación: Sector Sinifaná, cercanías a Bolombolo.

Vehículos: Tractomula y automóvil particular.

Estado: Movilidad restringida / Paso lento.

Un sector de alta accidentalidad

Cabe recordar que este mismo fin de semana se han registrado otros incidentes en el sector de Sinifaná, lo que pone en alerta a las autoridades sobre la seguridad en este tramo. La combinación de alto flujo vehicular por las festividades de fin de año y la complejidad geográfica del terreno exige máxima precaución al volante.

Se recomienda a los conductores no realizar maniobras de adelantamiento en zonas de alto riesgo.

