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Resumen: Llegó la jornada más emocionante del semestre. Desde este viernes 1 de mayo y hasta el domingo 3 de mayo, coincidiendo con el tradicional rezo del "Día de los Mil Jesuses" para que más de uno se le encomiende, la Liga BetPlay define a sus ocho clasificados a los playoffs.

¡Llegó la última fecha! Así se jugará este finde la Liga Betplay . . . con calculadora incluida

Minuto30.com .- Llegó la jornada más emocionante del semestre. Desde este viernes 1 de mayo y hasta el domingo 3 de mayo, coincidiendo con el tradicional rezo del “Día de los Mil Jesuses” para que más de uno se le encomiende, la Liga BetPlay define a sus ocho clasificados a los playoffs.

Con varios equipos aferrados a la calculadora y a los milagros, así se jugará el cierre del “todos contra todos”.

Programación de la última fecha

La Dimayor ha distribuido los encuentros para garantizar el juego limpio y mantener la emoción hasta el último minuto:

Viernes 1 de mayo: Duelo de clasificados

6:00 p.m. | Atlético Nacional vs. Once Caldas: Ambos equipos ya tienen su tiquete asegurado en los cuadrangulares y jugarán sin estrés. Nacional, que cuenta con el “punto invisible” (ventaja deportiva), tendrá la baja esperada de ‘Chicho’ Arango; una ausencia que ya genera comentarios entre los hinchas, quienes esperan no encontrarse al jugador celebrando anticipadamente en alguna famosa discoteca.

Sábado 2 de mayo: Partidos de trámite

Equipos que ya no tienen opciones matemáticas se despiden del torneo:

2:00 p.m. | Boyacá Chicó vs. Llaneros

4:00 p.m. | Jaguares vs. Cúcuta

Domingo 3 de mayo: Tarde de infarto y transistores

La jornada decisiva tendrá cinco partidos en simultáneo donde se define el ingreso a los ocho, y un cierre para definir las cabezas de serie:

3:30 p.m. | Santa Fe vs. Internacional de Bogotá: Duelo directo a muerte por la clasificación.

3:30 p.m. | Medellín vs. Águilas Doradas: El “Poderoso” llega con aire en la camiseta tras ganar en la Copa Libertadores y buscará el milagro.

3:30 p.m. | Tolima vs. Deportivo Cali

3:30 p.m. | Fortaleza vs. Bucaramanga

3:30 p.m. | Alianza vs. Millonarios

5:45 p.m. | Junior vs. Pasto: Partidazo donde ambos se juegan la segunda posición de la tabla y la anhelada ventaja deportiva.

5:45 p.m. | América vs. Deportivo Pereira

Las cuentas para entrar a los ocho

Las dos últimas casillas de clasificación tienen a cinco equipos haciendo cálculos matemáticos. Así está el panorama:

Internacional de Bogotá (7° | 28 pts | +2): Depende de sí mismo. Una victoria lo asegura en la fiesta final, pero un empate o una derrota lo pondría directamente en la mira de sus perseguidores.

Santa Fe (8° | 26 pts | +5): Necesita ganar su partido y esperar que, si Cali y Medellín también ganan, no lo hagan por una goleada superior a 4 o 5 goles que le arrebate la posición por diferencia de gol.

Deportivo Cali (9° | 26 pts | +4): Obligado a ganar y esperar que Santa Fe tropiece o superarlo en la diferencia de goles.

Medellín (10° | 26 pts | +3): Mismo escenario del Cali; debe ganar por buen margen y esperar resultados de los capitalinos y azucareros.

Millonarios (11° | 25 pts | +8): Su opción es paupérrima. Necesita ganar y esperar una combinación casi milagrosa de derrotas de los equipos que están por encima.

Así se jugarán los Playoffs

Una vez definidos los 8 mejores equipos tras las 20 fechas del “todos contra todos”, el torneo entrará en su fase final bajo las siguientes reglas:

Cuartos de final: Se jugarán llaves de eliminación directa con partidos de ida y vuelta.

Ventaja Deportiva: Los equipos que terminen en los dos primeros lugares (1° y 2°) de la tabla serán “sembrados”. Tendrán el gran beneficio de cerrar sus respectivas series de cuartos de final jugando como locales.

El Sorteo: El líder (1°) y el escolta (2°) serán cabezas de serie en llaves separadas (A y D). Los equipos clasificados del 3° al 8° lugar entrarán a un sorteo para conformar el resto de los cruces.

Desempate: Si una serie de cuartos de final termina empatada en puntos y goles, no habrá penales; el equipo que haya tenido la mejor posición en la tabla general (ventaja deportiva) avanzará automáticamente a la siguiente ronda.