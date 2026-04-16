Resumen: La expectativa es máxima para ver al "Equipo del Pueblo" dejarlo todo en la cancha

¡Llegó la hora! El DIM visita a Flamengo en el mítico Maracaná por la Copa Libertadores

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín confirmó, a través de sus canales oficiales, su preparación para el crucial encuentro de esta noche frente a Flamengo. El “Poderoso de la Montaña” buscará hacer historia y sumar puntos vitales en territorio brasileño.

Este duelo, válido por la segunda fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, promete grandes emociones, pues el conjunto antioqueño se medirá ante uno de los rivales más fuertes y favoritos del continente.

Para que la hinchada roja y los amantes del fútbol no se pierdan ningún detalle de este gran choque internacional, aquí están los datos clave del compromiso:

🏆 Competición: CONMEBOL Libertadores (Fase de grupos – Fecha 2)

⚽ Partido: Flamengo 🇧🇷 vs. Independiente Medellín 🇨🇴

🏟️ Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

⏰ Hora: 7:30 p.m. (hora colombiana)

La expectativa es máxima para ver al “Equipo del Pueblo” dejarlo todo en la cancha y defender sus colores en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del fútbol mundial.

[⚽️❤️💙] A pocas horas de que la pelota ruede en el mítico Maracaná en una noche de CONMEBOL @Libertadores . 🏆 pic.twitter.com/PI8zWUd4pN — DIM (@DIM_Oficial) April 16, 2026

Medellín es tercero en el Grupo A

Previo a su crucial encuentro de esta noche frente a Flamengo en el estadio Maracaná, el Deportivo Independiente Medellín se ubica parcialmente en la tercera casilla del Grupo A de la CONMEBOL Libertadores.

La tabla de posiciones de esta zona sufrió movimientos recientes tras los encuentros adelantados el pasado martes, correspondientes a la segunda fecha del certamen. Actualmente, el grupo es comandado por Estudiantes de La Plata; el conjunto argentino asumió el liderato y llegó a 4 unidades luego de conseguir una importante victoria frente a Cusco FC.

Este panorama deportivo obliga al “Poderoso de la Montaña” a buscar un resultado positivo en territorio brasileño. Sumar ante Flamengo será fundamental para que el equipo antioqueño no ceda terreno en su zona y se mantenga firme en la pelea por uno de los cupos a la siguiente ronda de la competencia continental.

De ganar, Medellín quedaría con los mismos puntos de Estudiantes y podría ser líder o segundo dependiendo de la diferencia de gol; mientras que si el ganador es el local, el poderoso mantendría su tercer lugar.

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