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Resumen: Tras el ataque, las versiones de los testigos y el seguimiento del caso indican que el lesionado logró alejarse del lugar de la riña por sus propios medios para buscar ayuda médica.

¡Llegó en taxi al hospital! Hombre apuñalado en Itagüí murió en Medellín

Minuto30.com .- Un nuevo hecho de intolerancia cobró la vida de un ciudadano en el sur del Valle de Aburrá. En las últimas horas, se conoció el fallecimiento de un hombre de 29 años, quien resultó gravemente herido tras verse involucrado en una riña callejera en el municipio de Itagüí.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el altercado tuvo lugar en plena calle en el barrio Playa Rica.

En ese punto, y por motivos que aún son materia de investigación, la víctima se enfrascó en una fuerte pelea con otro sujeto. Durante el enfrentamiento, el joven de 29 años recibió lesiones de consideración provocadas con un arma cortopunzante.

Traslado en taxi y trágico desenlace

Tras el ataque, las versiones de los testigos y el seguimiento del caso indican que el lesionado logró alejarse del lugar de la riña por sus propios medios para buscar ayuda médica.

La víctima abordó un vehículo tipo taxi que lo trasladó de urgencia hasta un hospital local en Itagüí, ingresando por su propia cuenta.

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Dada la gravedad y la complejidad de las heridas sufridas, el personal médico determinó que era vital remitirlo a una clínica de mayor nivel de complejidad ubicada en el sur de Medellín.

A su llegada al centro asistencial en la capital antioqueña, el paciente ingresó de inmediato a la sala de reanimación. Pese a los esfuerzos de los especialistas, su cuerpo no resistió y se declaró su deceso siendo las 8:40 p. m.

Las autoridades competentes se encuentran investigando el hecho, para identificar, ubicar y capturar al responsable de este nuevo homicidio.