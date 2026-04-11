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Resumen: ¡Vivamos el fútbol en paz! El llamado principal desde ambas instituciones y las autoridades locales es a disfrutar del espectáculo deportivo

¡Llegó el Clásico Paisa! Disposiciones de ingreso y seguridad para el duelo entre el DIM y Atlético Nacional

Este sábado 11 de abril, el estadio Atanasio Girardot será el epicentro de una nueva edición del derbi antioqueño. Por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, el Independiente Medellín oficia como local frente a Atlético Nacional en un partido clave programado para rodar el balón a las 8:20 p. m.

Para garantizar que la fiesta del fútbol se viva en completo orden, el “Poderoso de la Montaña” emitió un comunicado oficial con las medidas logísticas, de seguridad y restricciones que regirán para ambas hinchadas en el escenario deportivo.

Restricciones para la hinchada visitante (Nacional)

Las autoridades y el equipo local han definido sectores específicos para los seguidores verdolagas:

Tribunas habilitadas: La hinchada visitante solo tendrá permitido el ingreso a las tribunas Sur y Occidental.

Prohibición total: NO está permitido el ingreso de seguidores visitantes a la tribuna Oriental.

🔄 Reubicación para los abonados del Medellín

Debido a la distribución de las barras visitantes, los hinchas del “Poderoso” deberán tener en cuenta este cambio:

Los abonados de las tribunas Sur y Sur Familiar serán reubicados exclusivamente en la tribuna Oriental.

Edades mínimas de ingreso

Para las familias que asisten al estadio, estas son las edades permitidas según la localidad:

Tribunas Oriental y Occidental: Ingreso para mayores de 7 años.

Tribunas Norte y Sur: Ingreso exclusivo para mayores de 14 años.

Adquisición de entradas

Los hinchas que aún no tengan su boleta pueden adquirirla a través de la plataforma oficial y aplicación DIM Plus.

¡Vivamos el fútbol en paz! El llamado principal desde ambas instituciones y las autoridades locales es a disfrutar del espectáculo deportivo en familia, demostrando tolerancia y respeto. Que la rivalidad se quede únicamente en el terreno de juego.