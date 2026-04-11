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    ¡Llegó el Clásico Paisa! Disposiciones de ingreso y seguridad para el duelo entre el DIM y Atlético Nacional

    ¡Vivamos el fútbol en paz!

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Llegó el Clásico Paisa! Disposiciones de ingreso y seguridad para el duelo entre el DIM y Atlético Nacional

    Resumen: ¡Vivamos el fútbol en paz! El llamado principal desde ambas instituciones y las autoridades locales es a disfrutar del espectáculo deportivo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este sábado 11 de abril, el estadio Atanasio Girardot será el epicentro de una nueva edición del derbi antioqueño. Por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, el Independiente Medellín oficia como local frente a Atlético Nacional en un partido clave programado para rodar el balón a las 8:20 p. m.

    Para garantizar que la fiesta del fútbol se viva en completo orden, el “Poderoso de la Montaña” emitió un comunicado oficial con las medidas logísticas, de seguridad y restricciones que regirán para ambas hinchadas en el escenario deportivo.

    Restricciones para la hinchada visitante (Nacional)

    Las autoridades y el equipo local han definido sectores específicos para los seguidores verdolagas:

    Tribunas habilitadas: La hinchada visitante solo tendrá permitido el ingreso a las tribunas Sur y Occidental.

    Prohibición total: NO está permitido el ingreso de seguidores visitantes a la tribuna Oriental.

    🔄 Reubicación para los abonados del Medellín

    Debido a la distribución de las barras visitantes, los hinchas del “Poderoso” deberán tener en cuenta este cambio:

    Los abonados de las tribunas Sur y Sur Familiar serán reubicados exclusivamente en la tribuna Oriental.

    ¡Son datos y hay que darlos! Más atractiva la final de la Copa que la de la Liga BetPlay

    Foto: DIM

    Edades mínimas de ingreso

    Para las familias que asisten al estadio, estas son las edades permitidas según la localidad:

    Tribunas Oriental y Occidental: Ingreso para mayores de 7 años.

    Tribunas Norte y Sur: Ingreso exclusivo para mayores de 14 años.

    Adquisición de entradas

    Los hinchas que aún no tengan su boleta pueden adquirirla a través de la plataforma oficial y aplicación DIM Plus.

    ¡Vivamos el fútbol en paz! El llamado principal desde ambas instituciones y las autoridades locales es a disfrutar del espectáculo deportivo en familia, demostrando tolerancia y respeto. Que la rivalidad se quede únicamente en el terreno de juego.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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