Resumen: El evento deportivo, que ratifica el orgullo de Estados Unidos como país anfitrión, se convirtió también en un escenario de alto perfil diplomático y mediático, donde la política y el fútbol se cruzaron en los palcos VIP.

¡Llegada de película! El espectacular sobrevuelo de Donald Trump en la gran final del Mundial 2026

Minuto30.com .- La gran final del Mundial de la FIFA 2026 no solo paralizó al mundo por el vibrante duelo entre España y Argentina, sino también por el desfile de personalidades de alto nivel en las gradas del MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey. Una de las presencias más comentadas y espectaculares fue la de Donald Trump, quien hizo una entrada triunfal desde los aires que rápidamente acaparó las redes sociales.

El evento deportivo, que ratifica el orgullo de Estados Unidos como país anfitrión, junto a Canadá y México, se convirtió también en un escenario de alto perfil diplomático y mediático, donde la política y el fútbol se cruzaron en los palcos VIP.

¿Cómo fue la espectacular llegada de Donald Trump al estadio?

La antesala del partido estuvo marcada por un momento cinematográfico. Fue Ivanka Trump quien, a través de su cuenta oficial en X, compartió un impactante video del momento exacto en que la familia llegaba al imponente escenario deportivo en el helicóptero presidencial Sikorsky VH-92A Patriot.

Acompañando la grabación con el mensaje «¡Entrando! #fifaworldcup @FIFAcom», las imágenes mostraron la vista privilegiada desde el interior del histórico helicóptero presidencial Marine One. La aeronave sobrevoló el estadio abarrotado de aficionados, regalando una postal única de la magnitud del evento antes de aterrizar en las inmediaciones del complejo deportivo.

Aboard Marine One, @POTUS flies over MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, ahead of today's @FIFAWorldCup Final pic.twitter.com/XdSlc2UODE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 19, 2026

¿A quién apoyaba el mandatario en la final del Mundial?

Aunque por su cargo diplomático se esperaba neutralidad, el presidente dejó entrever sus preferencias futbolísticas y políticas antes de que rodara el balón. Al ser consultado sobre el encuentro, Trump fue diplomático pero lanzó un fuerte guiño al equipo sudamericano:

«No tomaré partido — solo pienso que es muy difícil apostar en contra de Messi», declaró el mandatario.

Esta declaración no pasó desapercibida en el ámbito político. Es de conocimiento público que Trump mantiene una estrecha y elogiada relación con el actual presidente argentino, Javier Milei. Por el contrario, ha sostenido posturas críticas hacia el gobierno de España debido a discrepancias sobre el gasto militar en la OTAN y políticas de cooperación internacional.

Curiosamente, y a pesar de su pronóstico sobre el astro argentino, fue la selección española la que terminó llevándose el trofeo tras un dramático tiempo extra.

¿Con quién compartió en el palco de honor?

Una vez dentro del MetLife Stadium, las cámaras de la transmisión oficial captaron al mandatario estadounidense ocupando uno de los lugares más exclusivos del recinto. Trump presenció los 120 minutos de la final acompañado de la primera dama, Melania Trump, y sentado directamente al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La imagen de ambos líderes compartiendo durante el encuentro reforzó el éxito de la organización estadounidense en esta Copa del Mundo compartida, consolidando un cierre con broche de oro para el evento global más importante del año.