¿Qué pasó con la supuesta llegada de Messi a Arabia?: su familia tuvo mucho que ver

Este miércoles, 7 de junio, Lionel Messi informó su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) luego de dejar a un lado las opciones que tenía de fichar con el Al-Hilal saudí o de regresar al Barcelona.

Una oferta como la de Arabia Saudita le ‘daña el corazón’ a cualquiera, incluso al ídolo argentino, no obstante desde el club árabe no consiguieron convencerlo porque para Leo el proyecto de vida pesó más que la ‘millonada’ que le ofrecieron.

Aparte de lo futbolístico y económico, el equipo americano le ofrece al campeón del mundo una propuesta integral y un buen estilo de vida que encaja bien con su familia.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole”, manifestó Messi al explicar su paso por el Paris Saint-Germain y lo que lo llevó a tomar la decisión de llegar al Inter de Miami.

Y concluyó: “Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.

