¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

Minuto30.com .- La noche de este martes 16 de septiembre, Atlético Nacional ha confirmado oficialmente la salida de su director técnico, Javier Gandolfi, y de su cuerpo técnico, tras un proceso de evaluación que se llevó a cabo en los últimos días. La decisión, que se dio de mutuo acuerdo, se produce en un momento crucial para el equipo, que ha tenido un bajo rendimiento en las últimas fechas de la Liga BetPlay.

En el comunicado oficial, el club agradeció a Gandolfi por su «respeto, profesionalismo y disposición» durante su etapa en la institución y le deseó éxito en sus futuros proyectos. El equipo verdolaga se encuentra ahora en la búsqueda de un nuevo técnico que asuma el liderazgo del proyecto deportivo.

Sin embargo, para no perder el rumbo del torneo, el equipo será dirigido de manera interina por un cuerpo técnico conformado por talento de la casa, liderado por Diego Arias, quien se desempeñará como director técnico. Lo acompañarán Diego Mazo (asistente técnico), Milton Patiño (entrenador de arqueros) y Didier Aguilar y Pablo Rotolo (preparadores físicos).

La decisión de nombrar a Diego Arias como técnico interino es una muestra de la confianza del club en su talento y en la capacidad de los profesionales de la institución. Arias, que ha estado ligado al equipo por muchos años, tendrá la difícil tarea de levantar al equipo y sacarlo de la crisis en la que se encuentra.

El club hizo un llamado a su hinchada para que mantenga la confianza en el proyecto deportivo. La institución reafirmó su convicción de que el equipo tiene el talento y el compromiso para luchar por los títulos, y que solo con la unión de jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas podrán alcanzar nuevas alegrías.

