Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    • ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    ¡Vuelve el Rey! Atlético Nacional regresa a los entrenamientos con la mira puesta en el Bucaramanga
    Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    Resumen: Atlético Nacional confirma la salida de Javier Gandolfi. El equipo será dirigido de manera interina por Diego Arias, quien asume el reto de sacar al club de la crisis en la que se encuentra.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche de este martes 16 de septiembre, Atlético Nacional ha confirmado oficialmente la salida de su director técnico, Javier Gandolfi, y de su cuerpo técnico, tras un proceso de evaluación que se llevó a cabo en los últimos días. La decisión, que se dio de mutuo acuerdo, se produce en un momento crucial para el equipo, que ha tenido un bajo rendimiento en las últimas fechas de la Liga BetPlay.

    En el comunicado oficial, el club agradeció a Gandolfi por su «respeto, profesionalismo y disposición» durante su etapa en la institución y le deseó éxito en sus futuros proyectos. El equipo verdolaga se encuentra ahora en la búsqueda de un nuevo técnico que asuma el liderazgo del proyecto deportivo.

    Sin embargo, para no perder el rumbo del torneo, el equipo será dirigido de manera interina por un cuerpo técnico conformado por talento de la casa, liderado por Diego Arias, quien se desempeñará como director técnico. Lo acompañarán Diego Mazo (asistente técnico), Milton Patiño (entrenador de arqueros) y Didier Aguilar y Pablo Rotolo (preparadores físicos).

    La decisión de nombrar a Diego Arias como técnico interino es una muestra de la confianza del club en su talento y en la capacidad de los profesionales de la institución. Arias, que ha estado ligado al equipo por muchos años, tendrá la difícil tarea de levantar al equipo y sacarlo de la crisis en la que se encuentra.

    El club hizo un llamado a su hinchada para que mantenga la confianza en el proyecto deportivo. La institución reafirmó su convicción de que el equipo tiene el talento y el compromiso para luchar por los títulos, y que solo con la unión de jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas podrán alcanzar nuevas alegrías.

    Comunicado de Nacional

    Comunicado de Nacional

    Comunicado de Nacional

    Aquí más Noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

    ¡Inaceptable! Los hinchas de Atlético Nacional estallan de ira por «error de principiante»: Gandolfi respondió

    Compartir:
    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    ¡Llega talento de la casa! Nacional se sacude con la salida de Gandolfi y le hace un llamado a la hinchada

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos

    ¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM


    [grupos] [fixture items="7"]