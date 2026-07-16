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Resumen: El esperado anuncio confirmó la consolidación de la alianza estratégica entre el club y la reconocida marca deportiva Reebok.

Llega la nueva «piel» del poderoso ¡No te la puedes perder!

La expectativa terminó para los hinchas del ‘Equipo del Pueblo’. El Deportivo Independiente Medellín (DIM) sacudió las redes sociales este jueves al revelar de manera oficial la nueva indumentaria que acompañará al plantel profesional en sus retos deportivos de la temporada 2026.

A través de una campaña llena de sentimiento y arraigo por los colores, la institución antioqueña presentó la camiseta que desde ya promete convertirse en una pieza de colección para los seguidores del rojo.

¿Qué marca es la encargada de vestir al ‘Poderoso’ en 2026?

El esperado anuncio confirmó la consolidación de la alianza estratégica entre el club y la reconocida marca deportiva Reebok.

Bajo la etiqueta #DIMxReebok, ambas instituciones presentaron el diseño de este año, reafirmando una asociación que busca combinar la tecnología deportiva de alto rendimiento con la tradición y el peso de una de las camisetas más históricas del Fútbol Profesional Colombiano.

¿Cuál es el concepto detrás de la nueva camiseta?

Más allá de un simple diseño de temporada, el club quiso enviarle un mensaje contundente de identidad y orgullo a toda la ‘Familia Roja’. La campaña de lanzamiento se centró en el peso histórico de la institución.

«Diseñada para representar nuestra historia. Creada para defender nuestros colores. Presentamos la nueva piel del Poderoso junto a Reebok para el 2026», fue el emotivo mensaje publicado por el DIM a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

¿Cuándo se estrenará la nueva indumentaria?

Se espera que los jugadores del plantel profesional salten al terreno de juego, en el partido por la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, luciéndola.

La presentación ha generado de inmediato miles de reacciones positivas entre los aficionados, quienes ya se preguntan por los precios y la disponibilidad de la camiseta en las tiendas oficiales del equipo para poder lucirla en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.