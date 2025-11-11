Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Llega al Orquideorama Francis Mercier, que traerá la experiencia electrónica de “Solèy” a Medellín

El icónico Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín se convertirá en un templo para la música electrónica el próximo domingo 30 de noviembre de 2025, con la llegada de Solèy World. La experiencia, que fusiona música, arte y naturaleza, será liderada por el DJ y productor haitiano Francis Mercier, una de las figuras más influyentes del afro house global.

«Solèy» —palabra que en creole haitiano significa «sol»— promete irradiar calidez y fuerza espiritual, ofreciendo un viaje sonoro único bajo la icónica estructura arquitectónica del Orquideorama.

Un Line-Up Internacional de Fusión Sonora

Solèy Medellín, parte de la gira mundial 2025 del artista, reunirá un poderoso cartel que celebra la diversidad de los ritmos globales. Los asistentes podrán vibrar con la fusión de sonidos africanos, caribeños y mediterráneos.

El line-up incluye a destacados talentos internacionales como:

Moblack

Franky Wah

Wakyn

Arymé B2B Avo

Sinego

2nomads, Spijker y Aura B2B Marisoul

Francis Mercier, conocido por sus mezclas de house, afro beats y world music, ha llevado su visión a escenarios globales como Tomorrowland, Coachella, y los Pilares de Giza, y ahora busca consolidar esta experiencia inmersiva en Medellín.

El evento, solo para mayores de 18 años, iniciará a las 10:00 a.m. y promete ser uno de los rituales electrónicos más memorables del año. Las entradas están disponibles en www.tuboleta.com.