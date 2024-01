Llega a Miami para su inauguración el ‘Icon of the seas’, el mayor crucero del mundo

in

Miami, 10 ene (EFE).- El 'Icon of the seas', de la compañía Royal Caribbean y considerado el crucero más grande del mundo, atracó esta mañana en el Puerto de Miami, desde donde comenzará su temporada inaugural.

El crucero, que tiene 48,5 metros de ancho, 365 metros de eslora y una capacidad para 7.514 pasajeros y 2.350 tripulantes, es la primera embarcación 'Clase Icon', de los nuevos cruceros de Royal Caribbean.

La empresa, con sede en Miami, ha destacado la inauguración del 'Icon of the seas' como uno de los acontecimientos marítimos de 2024, ya que supondrá el estreno de un barco considerado 'Category 6', con el parque acuático más grande en alta mar, con seis toboganes, la piscina más grande en un crucero y 40 conceptos "que redefinen la gastronomía", entre otras novedades con las que cuenta.

Este crucero ha desbancado en tamaño al 'Wonder of the seas', con 20 cubiertas y una capacidad para transportar a casi 10.000 personas entre tripulantes y pasajeros.

El buque pesa 250.800 toneladas y su construcción costó unos 2.000 millones de dólares.

Por: EFE