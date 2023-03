Así se jugarán las llaves de la fase 3 de la Copa Libertadores

Este jueves, finalizó la fase 2 de la Copa Libertadores que dejó a Independiente Medellín y Millonarios clasificados a la tercera instancia del campeonato, la última antes de llegar a los anhelados grupos donde por parte de Colombia ya están listos Atlético Nacional y Deportivo Pereira.

El cuadro capitalino derrotó 2-1 a Universidad Católica de Ecuador luego de un duro partido en El Campín. Lo propio hizo el equipo antioqueño, que venció a El Nacional 4-3 en el global y selló su tiquete a la siguiente instancia.

Cabe mencionar que los clubes colombianos ya aseguraron como mínimo, en caso de no clasificar a los grupos de la Libertadores, ingresar a la Copa Sudamericana.

La fase 3 se disputará la semana del 7 de marzo (ida) y la semana del 14 de marzo (vuelta).

Duelos de la fase 3 de la Copa Libertadores:

G1: Atlético Mineiro vs. Millonarios

G2: Sporting Cristal vs. Huracán

G3: Fortaleza vs. Cerro Porteño

G4: Independiente Medellín vs. Magallanes

🏆 ¡El camino a la Fase de Grupos! 🔝 Así quedó el cuadro con los ocho equipos de la Fase 3. 🤔 ¿Quiénes avanzarán en la CONMEBOL #Libertadores? pic.twitter.com/8QTIKulN0V — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 3, 2023

Más noticias de Deportes