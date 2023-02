Estas serán las llaves de la Fase 2 en la Copa BetPlay

Continúan todas las emociones de la Copa BetPlay Dimayor con los clubes que avanzaron a la Fase 2 de este certamen, que buscará un nuevo campeón, tras lo que logró Millonarios en el 2022 frente al Junior de Barranquilla.

En esta oportunidad, Deportivo Cali se logró imponer en un gran marcador contra Barranquilla FC, con lo que sigue firme en su camino por clasificar a instancias finales de la mano del director técnico Jorge Luis Pinto.

Cúcuta Deportivo fue otro equipo que dio la sorpresa, pues no dio ventaja frente a un Once Caldas que continúa sin encontrar la senda del triunfo.

Así las cosas, los clubes esperan conocer a sus rivales para seguir en esta competencia, paralela a la Liga BetPlay.

Llaves de la Fase 2 de la Copa BetPlay

Llave A: Cúcuta Deportivo vs. Deportes Quindío

Llave B: Orsomarso vs. Patriotas FC

Llave C: Unión Magdalena vs. Fortaleza

Llave D: Jaguares vs. Llaneros FC

Llave E: Deportivo Cali vs. Leones FC

Llave F: Envigado vs. Tigres FC

Llave G: Alianza Petrolera vs. Bogotá FC

Llave H: Real Cartagena vs. Cortuluá.

