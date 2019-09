Llamativos datos previo a la fecha 12 de la Liga II-2019

Minuto30.com- Este fin de semana se cumplirá la fecha 12 de la Liga Águila, que previo a su desarrollo arroja llamativos datos de cada uno de los enfrentamientos de la jornada.

Las estadísticas no parecen inclinar de manera evidente la balanza en el compromiso entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional, que se cumplirá este sábado (2:00 p.m.) en Ipiales.

El ‘Verde’ venció al conjunto ‘Volcánico’ en seis de sus últimos ocho enfrentamientos en Liga, sin embargo, no será fácil mantener esta paternidad, pues el representativo ‘Volcánico’ tiene un invicto de 17 partidos en casa.

Entre tanto, en el encuentro entre Independiente Medellín y Millonarios, que se disputará este sábado a las 5:00 p.m., los antecedentes parecen favorecer al ‘Rojo’.

‘El Poderoso’ ostenta un invicto de 11 partidos como local ante Millonarios en Liga, mientras que el ‘Albiazul’ ganó solo dos de sus últimos 10 partidos como visitante.

Aunque no todo es color de rosa, para el DIM, que perdió tres de sus últimos cuatro partidos en casa, en este campeonato.

DEPORTES TOLIMA – LA EQUIDAD

o Tolima mantiene una racha de 12 partidos invicto ante La Equidad en Liga Aguila (9V 3E); su última derrota ante el Asegurador en la competencia fue en junio de 2013, cayó 0-1 como visitante.

o Tolima obtuvo 10 unidades en los últimos cuatro partidos en el Finalización 2019 (3V 1E); esto luego de ganar apenas cinco puntos en los primeros siete juegos en el torneo (1V 2E 4D).

o La Equidad venció 1-0 a Patriotas en la última jornada del Finalización 2019; no había ganado ninguno de sus anteriores siete partidos (3E 4D), lo que era su mayor racha sin victorias en Primera A desde febrero de 2018 (4E 3D).

o Deportes Tolima anotó cuatro goles de penal en el Finalización 2019; al menos dos más que cualquier otro equipo en el torneo.

o Matías Mier participó en los últimos tres goles de La Equidad como visitante en el Finalización 2019; anotó dos y asistió uno.

DEPORTIVO PASTO – ATLÉTICO NACIONAL

o Atlético Nacional venció a Deportivo Pasto en seis de sus últimos ocho enfrentamientos en Liga Aguila; perdió los dos juegos restantes, incluido el más reciente, 0-1 como local en marzo de 2019.

o Deportivo Pasto mantiene un invicto de 17 partidos en casa en Primera A (11V 6E); es su mayor racha como local en la competencia desde septiembre de 2012 (17 – 8V 9E).

o Atlético Nacional acumula cinco partidos sin perder como visitante Primera A (2V 3E); es su mayor racha desde septiembre de 2018 (6 – 4V 2E).

o Deportivo Pasto anotó, con remates de cabeza, seis de sus 13 goles (46%) en el Finalización 2019; mayor cantidad y porcentaje en el torneo.

o Atlético Nacional anotó ocho goles en los últimos 15 minutos de partidos en el Finalización 2019; al menos dos más que cualquier otro equipo en el torneo.

PATRIOTAS BOYACÁ – ATLÉTICO HUILA

o Patriotas se mantiene invicto ante Atlético Huila como local en Liga Aguila; ganó cinco y empató tres de esos enfrentamientos.

o Patriotas acumula cinco partidos sin ganar en Primera A (3E 2D), racha que tiene por segunda vez durante 2019 (3E 2D en febrero).

o Atlético Huila acumula 10 partidos sin ganar en el Finalización 2019 (6E 4D), esto luego de ganar el primer partido del torneo (3-2 vs. La Equidad).

o Entre Kelvin Osorio (3) y Brayan Fernández (2) anotaron cinco de los últimos seis goles de Patriotas en el Finalización 2019.

o Geovanni Banguera, de Atlético Huila, ha recibido más tiros a puerta que cualquier otro portero en el Finalización 2019; es el de más atajadas (41) y más goles concedidos (17, igual que otros dos arqueros) en este torneo.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN – MILLONARIOS FC

o Independiente Medellín mantiene un invicto de 11 partidos como local ante Millonarios en Liga Aguila (5V 6E); su última caída en casa ante el Embajador fue en julio de 2008 (0-1).

o Independiente Medellín perdió tres de sus últimos cuatro partidos en casa en el Finalización 2019 (1V); esto luego de mantenerse invicto en los 31 juegos previos como local en Primera A (19V 12E).

o Millonarios ganó solo dos de sus últimos 10 partidos como visitante en Primera A (6E 2D), los únicos dos en los que anotó más de un gol.

o Independiente Medellín es el equipo que ha anotado más goles de contragolpe (3) en el Finalización 2019.

o Millonarios es el equipo con menos centros completos en el Finalización 2019: solo 25 de los 145 centros realizados por el Embajador fueron conectados por un jugador Azul.

RIONEGRO – ONCE CALDAS

o Rionegro acumula siete partidos invicto como local ante Once Caldas en Liga Aguila (4V 3E); su última derrota fue 0-4, en octubre de 2013.

o Rionegro abrió el marcador en sus últimos tres partidos como local en el Finalización 2019; ganó dos de ellos y le empataron el más reciente, 1-1 ante Envigado.

o Once Caldas perdió sus dos últimos partidos en Primera A, racha que tiene por segunda vez en el Finalización 2019; la anterior fue en los dos primeros juegos del torneo.

o Cuatro de los últimos seis goles de Rionegro en el Finalización 2019 llegaron en jugadas a balón parado.

o Johan Carbonero es el jugador de Once Caldas con más remates intentados (26), faltas recibidas (29) y duelos ganados (62) en el Finalización 2019.

AMÉRICA DE CALI – ATLÉTICO BUCARAMANGA

o América acumula cuatro partidos invicto ante Atlético Bucaramanga en Liga Aguila; ganó tres de esos juegos (1E), incluidos los dos como local.

o América no perdió ninguno de sus primeros cinco juegos en casa en Primera A (3V 2E); no lo lograba desde el Apertura 2008, cuando se mantuvo invicto como local durante todo el campeonato y se terminó coronando campeón.

o Atlético Bucaramanga concedió ocho goles en lo que va del Finalización 2019 (3V 4E 4D); su menor cantidad en 11 partidos jugados en un torneo corto desde 2018-II (7 goles recibidos).

o Carlos Sierra asistió tres de los últimos cuatro goles de América como local en el Finalización 2019.

o Los jugadores de Atlético Bucaramanga han ganado apenas el 43,5% de sus duelos aéreos en el Finalización 2019, el porcentaje más bajo del torneo; sin embargo, el Búcaro aún no ha concedido goles con remates de cabeza.

INDEPENDIENTE SANTA FE – ENVIGADO FC

o Santa Fe mantiene un invicto de seis partidos, con cinco triunfos, ante Envigado en Liga Aguila (1E); mantuvo su valla invicta en cinco juegos, concediendo solo un gol (11 anotados).

o Santa Fe ganó sus últimos tres partidos en Primera A, antes de esto había ganado solo un encuentro durante 2019 (13E 14D).

o Envigado no ganó ninguno de sus últimos cuatro partidos como visitante en el Finalización 2019 (1E 3D), anotando un solo gol en esos juegos; esto luego de vencer 2- 1 a Millonarios en el primer juego fuera de casa en el torneo.

o Fabián Sambueza es el jugador de Santa Fe con más chances creadas: 18, al menos el doble que cualquier otro compañero en este torneo.

o Envigado es el equipo con más goles recibidos (12) en los segundos tiempos de partidos en el Finalización 2019.

CÚCUTA DEPORTIVO – DEPORTIVO CALI

o Deportivo Cali mantiene un invicto de ocho partidos ante Cúcuta en Liga Aguila, con siete victorias y un empate; la última derrota ante los Motilones fue en febrero de 2011 (1-2).

o Cúcuta ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en el Finalización 2019 (1E); la misma cantidad de triunfos que había obtenido en sus 17 partidos previos en Primera A (3E 10D).

o Deportivo Cali perdió sus últimos tres juegos fuera de casa en Primera A, algo que no le sucedía en un mismo torneo desde que cayó en los primeros cuatro partidos de visitante en el Apertura 2018.

o Carmelo Valencia anotó cuatro de los últimos cinco goles de Cúcuta en el Finalización 2019.

o Juan Ignacio Dinenno, de Deportivo Cali, es el jugador con más toques en el área rival (57) en el Finalización 2019; desde esa zona anotó sus cuatro goles en el torneo.

ALIANZA PETROLERA – UNIÓN MAGDALENA

o Alianza Petrolera y Unión Magdalena se enfrentaron solo una vez en los torneos cortos de Liga Aguila, fue en el pasado torneo y empataron 1-1.

o Alianza Petrolera no perdió ninguno de sus últimos 10 partidos en el Finalización 2019 (7V 3E), manteniendo su valla invicta en ocho de ellos.

o Unión Magdalena perdió sus últimos ocho partidos como visitante en Primera A, anotando solo un gol (1-3 ante Atlético Nacional).

o Los jugadores de Alianza Petrolera ganaron el 53,7% de sus duelos en el Finalización 2019; el segundo porcentaje más alto en el torneo (54,2% Atlético Nacional).

o Unión Magdalena anotó, a través del balón parado, cinco de sus ocho goles (62%) en el Finalización 2019; mayor porcentaje en el torneo.

JUNIOR FC – JAGUARES

o Jaguares venció a Junior en sus últimos dos partidos como visitante en Liga Aguila; había perdido sin anotar en los tres anteriores.

o Junior se fue 0-0 al descanso en sus cinco partidos como local en el Finalización 2019; los cinco juegos terminaron 1-0, el Tiburón ganó tres y perdió dos.

o Jaguares de Córdoba acumula 10 partidos sin ganar en Primera A (6E 4D); racha que tiene por segunda vez durante 2019 (11 entre febrero y abril).

o Junior es el equipo que ha intentado más remates desde fuera del área (92) en el Finalización 2019: dos de ellos fueron gol (ambos de Víctor Cantillo).

o Harrison Mojica, de Jaguares, es el jugador con más remates intentados desde fuera del área (21) en el Finalización 2019; sin embargo, aún no anotó desde esa zona.