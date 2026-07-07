Resumen: El encuentro contará con la presencia del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y tiene como principal objetivo proteger los recursos públicos de la nación durante este periodo de cambio de mando.

¡Llamado a la sensatez! Contraloría reconoce a De La Espriella y frena en seco la tensión política

Minuto30.com .- En un momento de alta tensión política tras las recientes declaraciones del gobierno saliente, la Contraloría General de la República ha emitido un contundente pronunciamiento para calmar las aguas y garantizar la estabilidad institucional del país.

A través de un comunicado oficial, el máximo órgano de control fiscal reconoció abiertamente el triunfo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, calificándolo como la legítima «expresión del ejercicio democrático de los colombianos».

«Un llamado a la sensatez y a la prudencia»

Ante el clima de incertidumbre, la Contraloría aprovechó para enviar un mensaje directo a todos los actores políticos. El ente de control exigió que, una vez culminado el proceso electoral y con el pronunciamiento de la autoridad competente, todas las instituciones deben actuar con absoluta responsabilidad.

«Queremos hacer un llamado respetuoso a la sensatez y a la prudencia (…) De un lado para reconocer con respeto la elección de un nuevo Presidente y la voluntad popular, y de otro lado a realizar un proceso de empalme en el marco del respeto, la Constitución y la ley», sentenció la entidad.

Empalme de urgencia: se instala la mesa técnica

Pasando de las palabras a la acción, la Contraloría anunció que no perderá tiempo para iniciar el proceso de transición. Este miércoles 8 de julio a las 3:00 p. m., se instalará formalmente una mesa técnica de acompañamiento sectorial.

El encuentro contará con la presencia del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y tiene como principal objetivo proteger los recursos públicos de la nación durante este periodo de cambio de mando.

Esta entrega de información estratégica, construida a partir de la vigilancia fiscal y basada en evidencia técnica, será fundamental para que la nueva administración de De La Espriella y Restrepo pueda tomar decisiones inmediatas sobre las entidades vigiladas y los sectores más críticos de la economía nacional.

Comunicado de la Contraloría