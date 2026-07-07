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    ¡Llamado a la sensatez! Contraloría reconoce a De La Espriella y frena en seco la tensión política

    Contraloría entregará el «estado real» del país al vicepresidente José Manuel Restrepo

    Publicado por: SoloDuque

    contraloria reconoce abelardo
    ¡Llamado a la sensatez! Contraloría reconoce a De La Espriella y frena en seco la tensión política

    Resumen: El encuentro contará con la presencia del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y tiene como principal objetivo proteger los recursos públicos de la nación durante este periodo de cambio de mando.

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    Minuto30.com .- En un momento de alta tensión política tras las recientes declaraciones del gobierno saliente, la Contraloría General de la República ha emitido un contundente pronunciamiento para calmar las aguas y garantizar la estabilidad institucional del país.

    A través de un comunicado oficial, el máximo órgano de control fiscal reconoció abiertamente el triunfo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, calificándolo como la legítima «expresión del ejercicio democrático de los colombianos».

    «Un llamado a la sensatez y a la prudencia»

    Ante el clima de incertidumbre, la Contraloría aprovechó para enviar un mensaje directo a todos los actores políticos. El ente de control exigió que, una vez culminado el proceso electoral y con el pronunciamiento de la autoridad competente, todas las instituciones deben actuar con absoluta responsabilidad.

    «Queremos hacer un llamado respetuoso a la sensatez y a la prudencia (…) De un lado para reconocer con respeto la elección de un nuevo Presidente y la voluntad popular, y de otro lado a realizar un proceso de empalme en el marco del respeto, la Constitución y la ley», sentenció la entidad.

    Empalme de urgencia: se instala la mesa técnica

    Pasando de las palabras a la acción, la Contraloría anunció que no perderá tiempo para iniciar el proceso de transición. Este miércoles 8 de julio a las 3:00 p. m., se instalará formalmente una mesa técnica de acompañamiento sectorial.

    El encuentro contará con la presencia del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y tiene como principal objetivo proteger los recursos públicos de la nación durante este periodo de cambio de mando.

    Esta entrega de información estratégica, construida a partir de la vigilancia fiscal y basada en evidencia técnica, será fundamental para que la nueva administración de De La Espriella y Restrepo pueda tomar decisiones inmediatas sobre las entidades vigiladas y los sectores más críticos de la economía nacional.

    Comunicado de la Contraloría

    contraloria reconoce nuevo presidente

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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