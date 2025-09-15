Lizsurley Villegas se coronó campeona del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle con una puntuación de 73.33.

La competencia se llevó a cabo el pasado fin de semana, 13 y 14 de septiembre, en el circuito de Costa Verde, en Lima, Perú.

En la final femenina, Villegas se enfrentó a las siete mejores ciclistas del campeonato, entre las que se encontraba su hermana, Queen Saray Villegas.

Lizsurley logró el primer puesto con una rutina fluida que incluyó maniobras como el Tailwhip air, 360 y wallride.

Por su parte, Queen Saray sufrió una caída que la dejó en el octavo lugar con una puntuación de 21.33.

¡Cuestión de familia! Lizsurley Villegas, campeona panamericana de BMX Freestyle

Las otras medallas fueron para la brasileña Eduarda Bordignon, quien obtuvo la plata con una calificación de 69.00.

Por su parte la chilena Catalina Henríquez, se quedó con el bronce con 65.67 puntos.

Colombia participó en el evento con una delegación de 10 atletas, ocho en la categoría de BMX Freestyle y dos en Flatland.

Todos los deportistas son dirigidos por el seleccionador nacional, Alejandro Caro Ospina.

Más noticias de Deporte