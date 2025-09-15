Minuto30
  ¡Cuestión de familia! Lizsurley Villegas, campeona panamericana de BMX Freestyle

    Lizsurley Villegas, campeona panamericana de BMX Freestyle, triunfa con acrobacias espectaculares y una puntuación de 73.33. Foto: tomada de Instagram: @lizsurley_bmx
    Resumen: La ciclista colombiana Lizsurley Villegas se proclamó campeona del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle en Lima, Perú, tras obtener una puntuación de 73.33 con una rutina que incluyó maniobras como el Tailwhip air, 360 y wallride. La plata fue para la brasileña Eduarda Bordignon y el bronce para la chilena Catalina Henríquez. En la competencia, Lizsurley superó a su hermana, Queen Saray Villegas, quien lamentablemente sufrió una caída que la dejó en el último puesto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Lizsurley Villegas se coronó campeona del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle con una puntuación de 73.33.

    La competencia se llevó a cabo el pasado fin de semana, 13 y 14 de septiembre, en el circuito de Costa Verde, en Lima, Perú.

    En la final femenina, Villegas se enfrentó a las siete mejores ciclistas del campeonato, entre las que se encontraba su hermana, Queen Saray Villegas.

    Lizsurley logró el primer puesto con una rutina fluida que incluyó maniobras como el Tailwhip air, 360 y wallride.

    Por su parte, Queen Saray sufrió una caída que la dejó en el octavo lugar con una puntuación de 21.33.

    ¡Cuestión de familia! Lizsurley Villegas, campeona panamericana de BMX Freestyle

    Las otras medallas fueron para la brasileña Eduarda Bordignon, quien obtuvo la plata con una calificación de 69.00.

    Por su parte la chilena Catalina Henríquez, se quedó con el bronce con 65.67 puntos.

    Colombia participó en el evento con una delegación de 10 atletas, ocho en la categoría de BMX Freestyle y dos en Flatland.

    Todos los deportistas son dirigidos por el seleccionador nacional, Alejandro Caro Ospina.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

