¡Partidazo! Liverpool vs. Real Madrid por los octavos de la Champions League

Luego de la final de 2022, Liverpool y Real Madrid se vuelven a encontrar en los octavos de final del campeonato más importante de Europa. Frankfurt vs. Napoli será el otro duelo del día.

Este martes, 21 de febrero, siguen los enfrentamientos de Champions League. El encuentro entre los ‘reds’ y los merengues promete grandes emociones, es por eso que es el más llamativo de la jornada.

El Real, que hace unos días ganó el Mundial de Clubes, es segundo de La Liga española pero está a ocho puntos del líder Barcelona. El cuadro inglés por su parte, es octavo en la clasificación fuera de la zona de competencias europeas para la próxima temporada.

Programación de la semana

Martes 21 de febrero

[3:00 PM] Liverpool vs. Real Madrid

[3:00 PM] Frankfurt vs. Napoli

Miércoles 22 de febrero

[3:00 PM] RB Leipzig vs. Manchester City

[3:00 PM] Inter vs. Porto

Más noticias de Deportes