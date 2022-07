Este sábado, 30 de julio, el campeón de Inglaterra, el Manchester City, y el ganador de la Copa de Inglaterra, el Liverpool , abren la temporada 2022-2023 del fútbol inglés en Leicester, con la final de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) a partir de las 11:00 de la mañana.

Luis Díaz saldrá en búsqueda de su tercer título con el cuadro inglés tras levantar la Copa de la Liga y la FA Cup en la temporada anterior. El escenario que definirá al primer campeón inglés será el estadio King Power Stadium.

Estos son los últimos 10 campeones de la Community Shield:

2021: Leicester (victoria 1-0 ante el Manchester City)

2020: Arsenal (victoria 1-1, 5-4 en penales, ante el Liverpool)

2019: Manchester City (victoria contra el Liverpool 1-1, 5-4 en penales)

2018: Manchester City (victoria contra el Chelsea 2-0)

2017: Arsenal (victoria contra el Chelsea 1-1, 4-1 en penales)

2016: Manchester United (victoria contra el Leicester 2-1)

2015: Arsenal (victoria contra el Chelsea 1-0)

2014: Arsenal (victoria contra el Manchester City 3-0)

2013: Manchester United (victoria contre el Wigan 2-0)

2012: Manchester City (victoria 3-2 contra el Chelsea)

Not long to go now ⏳

What are your score predictions? 🤔 pic.twitter.com/VEzrazScNQ

— Liverpool FC (@LFC) July 30, 2022