Resumen: El gigante inglés aseguró el talento del joven mediocampista de Atlético Nacional. La promesa colombiana, figura del último Sudamericano Sub-17, viajará a Inglaterra una vez cumpla la mayoría de edad en 2027.

Liverpool confirma el fichaje de la joya colombiana Samuel Martínez: Nacional «lo cuidará» hasta los 18

Minuto30.com .- El fútbol colombiano tiene una nueva perla de exportación directa a la élite europea. Este martes, el Liverpool FC y Atlético Nacional hicieron oficial el traspaso del juvenil Samuel Martínez, un mediocampista ofensivo de 17 años que logró deslumbrar a los ojeadores ingleses sin siquiera haber debutado como profesional en el Fútbol Profesional Colombiano.

El salto directo a la élite europea

El canterano verdolaga, formado íntegramente en las divisiones inferiores del club antioqueño, no empacará maletas de inmediato. Según el acuerdo entre ambas instituciones, Martínez continuará en Atlético Nacional hasta el próximo año.

Una vez cumpla su mayoría de edad, el jugador se incorporará oficialmente a la LFC Academy (la academia del club inglés) de cara a la temporada 2027-28, siguiendo los estrictos reglamentos de transferencias internacionales de la FIFA para menores de edad.

La vitrina del Sudamericano Sub-17

El interés del equipo dirigido por el mítico club de la Premier League no fue casualidad. Martínez fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia que se coronó campeona del Sudamericano Sub-17 el pasado mes de abril.

Sus números en el certamen continental convencieron definitivamente al equipo de scouting de los ‘Reds’:

Asistencia perfecta: Disputó los seis (6) partidos del torneo internacional.

Aporte ofensivo: Registró tres (3) asistencias clave durante el campeonato.

Determinante en finales: Repartió una asistencia en la contundente victoria 3-0 ante Brasil en semifinales, y sumó otra en la histórica goleada 4-0 frente a Argentina en la gran final.

Así lo anunciaron los clubes

A través de sus redes sociales, las instituciones confirmaron el movimiento que sacude el mercado juvenil sudamericano.

La cuenta oficial de Atlético Nacional publicó: «Atlético Nacional oficializa el traspaso del juvenil Samuel Martínez al Liverpool de Inglaterra. El canterano verdolaga seguirá en el equipo hasta el próximo año cuando cumple su mayoría de edad y luego viajará al club Inglés. Atlético Nacional, formador de deportistas integrales para el mundo. ¡Éxitos Samuel!».

Por su parte, el comunicado en las plataformas del club británico fue claro sobre su destino inicial: «La Academia del Liverpool acuerda fichar a Samuel Martínez. El mediocampista ofensivo de 17 años se unirá a las filas de la Academia de los Reds de cara a la temporada 2027-28».