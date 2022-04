Liverpool venció 2 x 0 al Watford y asumió el liderato parcial de la Premier League

En la mañana de este sábado el Liverpool recibió al Watford en Anfield por la fecha 30 de la Premier League, con la idea puesta en los tres puntos que lo ubicaran como líder parcial del fútbol inglés a esperas de lo que pueda realizar el Manchester City más tarde ante el Burnley.

El compromiso estuvo parejo, aunque Los Reds sacaron su grandeza ante la «armada amarilla» desde el minuto 22 con gol del portugués Diogo Jota, posterior a eso a los locales les costó de efectividad hasta los minutos finales del encuentro cuando Fabinho decretó el 2×0 final desde el punto blanco.

Aunque Jurgën Klopp decidió no contar con el guajiro Luis Díaz y dejarlo en el banco de suplentes en este compromiso, por el lado del Watford si estuvo Juan Camilo «cucho» Hernández quién comenzó de titular pero fue sustituido al minuto 78.

Con este triunfo, el Liverpool ajustó 72 puntos y una diferencia de gol de +57 frente al Manchester City de Pep Guardiola quién a falta de un compromiso posee 70 unidades y diferencia de gol de +50.

