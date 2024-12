Listo el sorteo de la Libertadores: así quedaron los colombianos

Minuto30.com .- La mañana de este jueves 19 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa Libertadores, donde se definieron los partidos de la fase 1 y 2 del torneo más importante de clubes de América. En el sorteo, se conocieron los emparejamientos de los equipos colombianos que participarán en la competencia.

Independiente Santa Fe, uno de los equipos colombianos en disputa, enfrentará en la segunda fase al Club de Deportes Iquique de Chile. En la misma fase, al Melgar de Perú le tocará con otro equipo colombiano del que aun se desconoce cual será.

Si Nacional gana la Liga, tendría cupo directo a La libertadores y Millonarios quien se quedaría con el puesto por reclasificación. De no ganar Nacional, Tolima entraría a la Libertadores y el onceno verdolaga se quedaría con el cupo de la sudamericana por ser campeón de la Copa BetPlay.

La Copa Libertadores continúa siendo un certamen de gran importancia en el fútbol sudamericano, y este sorteo ha generado mucha expectativa, especialmente para los clubes colombianos que buscarán avanzar en la competencia.

Así se jugará la Fase 1

Representante Bolivia Vs El Nacional (Ecuador) – E1

Nacional (Paraguay) Vs Alianza Lima – E2

Monagas Vs Defensor Sporting – E3

Así se jugará la Fase 2

Club de Deportes Iquique (Chile) Vs Independiente Santa Fe

Representante Bolivia Vs Bahía

E3 Vs Cerro Porteño

E1 Vs Barcelona (Ecuador)

Universidad Central (Venezuela) Vs Corinthians

Representante de Colombia Vs Melgar

Boston River Vs Ñublense

Boca Juniors Vs E2

Así quedaron las fases

