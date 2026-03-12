Resumen: El tiempo de captura de Samuel Ramírez Jr. superó el récord histórico de 1969 de Billie Austin Bryant, quien fue arrestado dos horas después de su publicación

¡Listo papito, si es ya es ya! Capturado una hora después de aparecer en el Cartel de Los Más Buscados del FBI

Minuto30.com .- En un operativo relámpago que demuestra una coordinación sin precedentes, las autoridades mexicanas capturaron en Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramírez Jr., un ciudadano estadounidense de 33 años que figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Lo asombroso del caso es el tiempo de respuesta: Ramírez Jr. fue detenido apenas 1 hora y 13 minutos después de haber sido incluido oficialmente en la lista de los “10 más buscados” el pasado martes. Con esto, superó el récord histórico de 1969 de Billie Austin Bryant, quien fue arrestado dos horas después de su publicación.

El crimen que originó la cacería

Ramírez Jr. era buscado por un violento ataque ocurrido el 21 de mayo de 2023 en Federal Way, Washington. Según la investigación:

El sospechoso disparó contra un grupo de personas en el estacionamiento del bar Stars Bar & Grill; en el lugar fallecieron Jessica Hohn y Katie Duhnke, dos meseras del establecimiento. Una tercera persona resultó herida.

Tras el doble homicidio, Ramírez Jr. huyó a México ayudado por sus padres, permaneciendo prófugo durante casi tres años hasta su localización en Sinaloa.

Una recompensa millonaria

Para su captura, el FBI había elevado la recompensa a la cifra histórica de 1 millón de dólares. El operativo en Culiacán fue ejecutado por un bloque de búsqueda integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones.

Tras su arresto, el fugitivo fue trasladado de inmediato a Seattle, Washington, donde aterrizó este jueves para enfrentar cargos por asesinato en primer y segundo grado, además de tentativa de homicidio.