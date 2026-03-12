Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9
    ¡Listo papito, si es ya es ya! Capturado una hora después de aparecer en el Cartel de Los Más Buscados del FBI

    El sospechoso disparó contra un grupo de personas en el estacionamiento de un bar

    Publicado por: SoloDuque

    captura en tiempo record de uno de los mas buscados del fbi
    Foto: @FBIDirectorKash
    Resumen: El tiempo de captura de Samuel Ramírez Jr. superó el récord histórico de 1969 de Billie Austin Bryant, quien fue arrestado dos horas después de su publicación

    Este resumen se realiza automáticamente.

    Minuto30.com .- En un operativo relámpago que demuestra una coordinación sin precedentes, las autoridades mexicanas capturaron en Culiacán, Sinaloa, a Samuel Ramírez Jr., un ciudadano estadounidense de 33 años que figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

    Lo asombroso del caso es el tiempo de respuesta: Ramírez Jr. fue detenido apenas 1 hora y 13 minutos después de haber sido incluido oficialmente en la lista de los “10 más buscados” el pasado martes. Con esto, superó el récord histórico de 1969 de Billie Austin Bryant, quien fue arrestado dos horas después de su publicación.

    El crimen que originó la cacería

    Ramírez Jr. era buscado por un violento ataque ocurrido el 21 de mayo de 2023 en Federal Way, Washington. Según la investigación:

    El sospechoso disparó contra un grupo de personas en el estacionamiento del bar Stars Bar & Grill; en el lugar fallecieron Jessica Hohn y Katie Duhnke, dos meseras del establecimiento. Una tercera persona resultó herida.

    Tras el doble homicidio, Ramírez Jr. huyó a México ayudado por sus padres, permaneciendo prófugo durante casi tres años hasta su localización en Sinaloa.

    Una recompensa millonaria

    Para su captura, el FBI había elevado la recompensa a la cifra histórica de 1 millón de dólares. El operativo en Culiacán fue ejecutado por un bloque de búsqueda integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones.

    Tras su arresto, el fugitivo fue trasladado de inmediato a Seattle, Washington, donde aterrizó este jueves para enfrentar cargos por asesinato en primer y segundo grado, además de tentativa de homicidio.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


