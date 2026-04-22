Listeh Catherine Vargas desapareció en Medellín

Resumen: Se trata de una mujer identificada como Listeh Catherine Vargas Quintero, de 27 años de edad, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. La información corresponde a un caso de desaparición reportado, en el que se describen algunos datos personales relevantes para su identificación.

Se trata de una mujer identificada como Listeh Catherine Vargas Quintero, de 27 años de edad, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. La información corresponde a un caso de desaparición reportado, en el que se describen algunos datos personales relevantes para su identificación.

Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta negra, pantalón, tenis negros y camiseta beige. Estos detalles de su vestimenta pueden ser importantes para facilitar su reconocimiento o para aportar pistas en su búsqueda.

Entre sus señales particulares se destacan tatuajes en ambos lados de las costillas: uno con la frase “Alba mamá” y otro con “Marlin hermana”, además de cicatrices en la frente y el pómulo. La desaparición ocurrió en el sector Popular 1 de Medellín el 1 de abril de 2026.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes