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    Listeh Catherine Vargas desapareció en Medellín

    La desaparición ocurrió en el sector Popular 1 de Medellín el 1 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    Listeh Catherine Vargas desapareció en Medellín

    Resumen: Se trata de una mujer identificada como Listeh Catherine Vargas Quintero, de 27 años de edad, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. La información corresponde a un caso de desaparición reportado, en el que se describen algunos datos personales relevantes para su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Se trata de una mujer identificada como Listeh Catherine Vargas Quintero, de 27 años de edad, de nacionalidad colombiana y sexo femenino. La información corresponde a un caso de desaparición reportado, en el que se describen algunos datos personales relevantes para su identificación.

    Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta negra, pantalón, tenis negros y camiseta beige. Estos detalles de su vestimenta pueden ser importantes para facilitar su reconocimiento o para aportar pistas en su búsqueda.

    Entre sus señales particulares se destacan tatuajes en ambos lados de las costillas: uno con la frase “Alba mamá” y otro con “Marlin hermana”, además de cicatrices en la frente y el pómulo. La desaparición ocurrió en el sector Popular 1 de Medellín el 1 de abril de 2026.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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