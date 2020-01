Listas las nominaciones a los premios BAFTA, lo mejor según la Academia Británica

Con postulaciones similares a los candidatos que compitieron en los pasados Globo de Oro, los Bafta activan su carrera por el preciado galardón del cine inglés.

‘Joker‘ sigue resonando en la temporada de premios y esta vez compite en once oportunidades a llevarse este galardón, que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y es considerado como el equivalente al Óscar británico.

Su protagonista Joaquín Phoenix es el favorito al premio de Mejor actor principal, reconocimiento que le dieron en los pasados Globo de Oro. A él lo acompañan Leonardo DiCaprio por ‘Once Upon A Time In Hollywood‘, Adam Driver por ‘Marriage Story‘, Taron Egerton por ‘Rocketman‘ y Jonathan Pryce por ‘The Two Popes‘.

‘Once Upon A Time In Hollywood‘ y ‘The Irishman‘ le siguen a ‘Joker‘ con 10 nominaciones cada una, ‘1917′ tiene 9 posibilidades y ‘Jojo Rabbit‘ seis oportunidades. A continuación los nominados a las categorías principales:

