Listas las llaves de los octavos de final de la Eurocopa

Resumen: La fase de grupos ha concluido y 16 equipos se preparan para la batalla en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Entre los clasificados encontramos sorpresas como Georgia, Eslovenia, Eslovaquia y Austria. Los enfrentamientos: Primera línea: Alemania vs. Dinamarca España vs. Georgia Portugal vs. Eslovenia Francia vs. Bélgica Segunda línea: Rumania vs. Países Bajos Austria vs. Turquía Inglaterra vs. Eslovaquia Suiza vs. Italia ¿Quiénes son los favoritos? En la primera línea, Alemania y España se perfilan como favoritos, con la posibilidad de un encuentro épico en cuartos de final. Portugal y Francia también generan expectativa, anticipando un potencial choque de titanes. En la segunda línea, Holanda y Turquía se posicionan como favoritos para llegar a cuartos, mientras que Inglaterra e Italia se presentan como un duelo vibrante en octavos.