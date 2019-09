Listas las bandas que tocarán en Altavoz Fest 2019

Serán en total 28 grupos locales que estarán los días 9, 10 y 11 de noviembre en los dos escenarios simultáneos del Estadio Cincuentenario durante el Altavoz Fest 2019.

Tras presentarse a la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura y pasar el proceso de las audiciones, estas son las bandas que lograron llegar en julio a los conciertos de Ciudad Altavoz, donde fueron escogidas por un jurado experto. Los grupos seleccionados también compartirán festival con otros artistas invitados locales, nacionales e internacionales, que serán anunciadas próximamente.

Altavoz es una plataforma musical reconocida en Latinoamérica como un espacio de circulación para los sonidos hechos en Medellín, y también como un puente para que las nuevas músicas de la ciudad puedan llegar a diferentes lugares del continente, tal como lo menciona el comunicado emitido por la Alcaldía de la capital antioqueña.

Estas son las bandas locales clasificadas:

Ska y Reggae

La Furruska

Asuntos Pendientes

Risen

Feel No Way

Metal

Blasting Hatred

Neblina

Arius

Mantra Cornuta

Punk

Manicomio Punk

Denuncio

Margarita Siempre Viva

No Señal

Core y Hardcore

Control Hardcore

Reacción en Cadena

Héloïse

You Are My Addiction

Rap

Jam y Sanclemente

Dionisio

School MC

KCK (Katherine con K)

Rock

Señor Monroe

Momota

Dead Country Brothers

Braile

Electrónica y Alternativa

Ana Gartner

Felisa

Danta

Estación Caribe