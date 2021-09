Lista de los ganadores del Emmy 2021

La 73ª entrega de los premios Emmy se llevó a cabo el domingo por la noche, y desde Los Ángeles, California, fueron premiadas las mejores series de televisión del año en la gala.

Entre las favoritas están, “The Crown”, “Ted Lasso” y “Mare of Easttown”, las cuales se llevaron varios premios cada uno, incluidos los mejores dramas, comedias y series limitadas, respectivamente.

Los Premios Emmy, desarrollada en el Microsoft Theatre rindió homenaje a los programas televisivos más destacados del último año.

Ganadores del Emmy 2021

Serie dramática

The Boys

Los Bridgerton

The Crown – GANADORA

El cuento de la criada

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Serie comedia

black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

The Flight Attendant

Hacks

El método Kominsky

Pen15

Ted Lasso – GANADORA

Miniserie o película para televisión

Podría destruirte

Mare of Easttown

Gambito de dama – GANADORA

The Underground Railroad

Bruja Escarlata y Visión

Actor protagonista de drama

Regé-Jean Page (Los Bridgerton)

Josh O’Connor (The Crown) – GANADOR

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft)

Matthew Rhys (Parry Mason)

Billy Porter (Pose)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Actriz protagonista de drama

Olivia Colman (The Crown) – GANADORA

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Uzo Aduba (In Treatment)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)

Mj Rodriguez (Pose)

Actor protagonista de comedia

Anthony Anderson (black-ish)

Kenan Thompson (Kenan)

Michael Douglas (El método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso) – GANADOR

Actriz protagonista de comedia

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Jean Smart (Hacks) – GANADORA

Allison Janney (Mom)

Aidy Bryant (Shrill)

Actor de reparto de comedia

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Paul Reiser (El método Kominsky)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso) – GANADOR

Brendan Hurt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Actriz de reparto de comedia

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso) – GANADORA

Actor de reparto de drama

Tobias Menzies (The Crown) – GANADOR

Actriz de reparto de drama

Gillian Anderson (The Crown) – GANADORA

Actor protagonista de miniserie o película para televisión

Ewan McGregor (Halston) – GANADOR

Actriz protagonista de miniserie o película para televisión

Kate Winslet (Mare of Easttown) – GANADORA

Actor de reparto de miniserie o película para televisión

Evan Peters (Mare of Easttown) – GANADOR

Actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Julianne Nicholson (Mare of Easttown) – GANADORA

